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Lucasfilm заморозила спин-офф «Звездных войн» об Оби-Ване Кеноби

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Студия Lucasfilm отложила производство безымянного сериала Disney+ о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби на неопределенный срок. Как сообщают источники Collider, глава студии Кэйтлин Кеннеди осталась недовольна сценарием, написанным Хуссейном Амини. В ближайшее время планируется найти новых авторов, которые перепишут текст.

В августе 2019-го на конвенте D23 Кеннеди подтвердила, что Юэн Макгрегор вернется в роли Кеноби, и заявила, что старт съемок запланирован на начало 2020 года. Дебора Чоу («Мистер Робот», «Мандалорец») занимает режиссерское кресло сериала и по-прежнему закреплена за проектом в качестве постановщика.

Согласно источникам THR, одна из причин, почему Кеннеди не устроил сценарий проекта, — сходство с сюжетом «Мандалорца». В тексте Амини Кеноби выступал в качестве защитника для молодых Люка и Леи, что вызвало в памяти главы Lucasfilm ассоциации с Мандалорцем и Малышом Йодой из сериала Джона Фавро.

Кеноби — один из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса, он появляется во всех шести основных эпизодах «Звездных войн». В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил Макгрегор.

Изначально в планах студии был полнометражный сольный фильм о Кеноби. Предполагалось, что его поставит Стивен Долдри, но в итоге постановщик выбыл из режиссерского кресла, и проект исчез с радаров. Впоследствии появились слухи, что спин-офф минует кинотеатры и выйдет сразу на Disney+. В итоге картина превратилась в сериал для стриминг-платформы.

Источник: Collider

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