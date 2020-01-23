В Китае отменили релиз нового кино из-за вспышки смертельного коронавируса

Опасаясь дальнейшего распространения смертельного коронавируса пневмонии, власти Китая отменили релиз всех фильмов, выход которых был запланирован на Новый год по лунному календарю. Праздничная неделя, когда сотни людей путешествуют по стране, считается невероятно прибыльной для прокатчиков и кинотеатров, но выход семи ожидаемых проектов был отложен по соображениям безопасности и по настоянию медиков.

В китайских кинотеатрах в эти дни должны были выйти спортивная картина «Женская волейбольная сборная», остросюжетный фильм «Служба спасения», комедия «Затерянные в России», продолжение популярной франшизы «Детектив из Чайнатауна 3», боевик «Авангард» с Джеки Чаном и два анимационных проекта — «Медведи-соседи: Дикая жизнь» и «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении».

Несколько производственных компаний практически одновременно выпустили заявления, в которых объявили, что снимают с проката свои проекты. Они извинились перед кинотеатрами, которые в эти дни потерпят крупные потери. Ожидалось, что за несколько дней сборы премьерных проектов составят не меньше 1 млрд долларов. Крупнейшие кассы по продаже билетов уже пообещали возместить деньги, потраченные на билеты.

Во избежание попадания в сеть пиратских копий названных фильмов вместе с локальными премьерами планируется также отменить и международные показы.

На 20 января число заболевших пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом, составило 617 человек. Зафиксировано 17 летальных исходов.

Источник: Variety

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