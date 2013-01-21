«Уроки фарси» Вадима Перельмана вошли в программу Берлинского кинофестиваля

Как сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film, Берлинский кинофестиваль включил драму Вадима Перельмана «Уроки фарси» в программу Berlinale Special — вторую по важности программу фестиваля. Мировая премьера фильма состоится 22 февраля 2020 года на центральной площадке киносмотра Berlinale Palast.

Действие картины разворачивается в 1942 году. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, попадает в концлагерь. В попытке спасти свою жизнь он выдает себя за перса. Ложь спасает его, но тут появляется новая проблема — повар концлагеря Клаус Кох. Он мечтает после окончания войны уехать в Иран и открыть там собственный ресторан. Только сперва ему нужно выучить персидский язык, а для этого нужен настоящий перс. Кремье ничего не остается, кроме как стать учителем.

«Конечно, то, что мировая премьера нашего фильма состоится на Берлинском фестивале, — это огромная честь для нас, — говорит режиссер Вадим Перельман. — Берлинале всегда был фестивалем серьезных тем и открытого разговора о самых сложных вещах. Наша картина рассказывает о временах холокоста и об истории выживания человека в условиях концлагеря. Это очень драматичная история, но для нас было важно сделать ее гуманистической, с верой в жизнь. И я очень надеюсь, что эта выбранная нами интонация будет близка и понятна людям во всем мире».

Кроме фильма Перельмана, в Berlinale Palast покажут фильмы «Ночной конвой» Анн Фонтен и комедию «Чокнутый профессор» 1963 года, перед показом которой зрителям продемонстрируют ранее не публиковавшиеся материалы о картине.

В рамках программы Berlinale Special также состоятся премьеры вестерна «Возвышенность» Стивена Максвелла Джонсона, боевика «Время охоты» Юн Сон-хён, документальных фильмов «Американский сектор» Кортни Стефенс и Пачо Велеса, «Голда Мария» и «Номера» (над которым Олег Сенцов работал во время заключения в России).

В дополнение к этому состоятся специальные показы фильмов «Шарлатан» Агнешки Холланд, «Минамата» с Джонни Деппом в роли фотографа Уильяма Юджина Смита. Также пройдут премьеры документальных картин «Хиллари», «Плавать, пока море не станет синим» и «Последние и первые люди» — первого и единственного полнометражного проекта композитора Йохана Йоханнссона, который скончался 9 февраля 2018 года.

Откроет Berlinale Special лента Маттео Гарроне «Пиноккио» — новая адаптация сказки Карло Коллоди.

Юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Источник: Пресс-служба Hype Film