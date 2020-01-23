Находка дня: Письма Йоханссон и Драйвера в фильме «Брачная история»

В сети появились настоящие письма, написанные героями Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера в фильме «Брачная история». По сюжету картины персонажи должны в письме изложить, что они любят друг в друге, чтобы потом зачитать на сеансе семейной терапии. Письма не появляются в кадре, но режиссер Ноа Баумбак все равно попросил актеров расписать текст.

Письмо героини Скарлетт Йоханссон. Письмо героини Скарлетт Йоханссон Письмо героя Адама Драйвера Письмо героя Адама Драйвера

Трейлер «Брачной истории», в котором герои зачитывают свои письма:

В центре сюжета — нью-йоркский театральный режиссер Чарли и актриса его театра Николь, супруги, которые находятся в процессе развода. Чарли все устраивало в их браке, но Николь считает, что потеряла себя, и, забрав сына, переезжает к маме в Лос-Анджелес. Там ей уже предложили роль в сериале и посоветовали высококлассную адвокатессу по разводам. Теперь Чарли тоже придется искать адвоката, а также разрываться между Западным и Восточным побережьями, чтобы продолжать работать и проводить время с сыном.

Зрители и критики тепло приняли новый фильм Баумбака. Лента удостоилась шести номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Драйвер) и «Лучшая актриса» (Йоханссон).

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