Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Джеймса Мэнголда и еще 16 новостей дня

Фильм основан на одноименном романе Дона Уинслоу, главный герой которого — сержант Дэнни Мэлоун, возглавляющий элитное подразделение по борьбе с преступностью Нью-Йорка. Уже 18 лет он находится на передовой войны с наркоторговцами, уличными бандами и коррупцией. Словно бесстрашный хранитель, он стоит на страже правопорядка, защищая любимый город. Но мало кто знает, что Дэнни не настолько чист, как принято считать. В свое время он не смог устоять и вместе с напарниками присвоил себе миллионы наркодолларов. Теперь Дэнни оказывается между молотом и наковальней: ФБР внимательно следит за каждым шагом Дэнни, в мэрии пытаются выяснить, кого может потопить арест сержанта, а гарлемские банды жаждут его крови. Чтобы выжить, Мэлоун должен найти баланс между противостоящими силами и встретиться лицом к лицу с собственными демонами.

Источник: Deadline

Джонни Флинн получил роль в серале Showtime «Рипли»

Восьмисерийная адаптация романов Патриции Хайсмит рассказывает о мелком мошеннике Томе Рипли, перебивающемся случайными заработками в Нью-Йорке 1960-х. Однажды он знакомится с одним из богатейших людей Америки, который нанимает Тома отправиться в Италию и убедить его сына, транжирящего деньги в Европе, вернуться в Штаты. Том соглашается и попадает в опасный мир обмана, лжи и убийства. Стивен Зеллиан напишет сценарий экранизации и поставит все эпизоды сериала. Эндрю Скотт исполнит в проекте главную роль.

Источник: Deadline

«С кино ты ограничен двумя часами хронометража, — говорит режиссер. — Но я придумал множество историй, которые могли бы произойти между сценами, что вы видите в фильме, и несколько второстепенных историй для каждого персонажа. Я хотел свободно исследовать эти идеи с пяти- или шестичасовым фильмом. Знаете, у „Фанни и Александра“ Бергмана есть версия для кинотеатров и есть телеверсия. Так и с „Паразитами“ — мне кажется, мы сможем сделать высококачественный расширенный фильм».

Многосерийную адаптацию «Паразитов» Пон разрабатывает для HBO совместно с Адамом МакКеем.

Источник: THR

Постеры фантастического боевика «Бладшот»

Российская премьера фильма состоится 27 февраля 2020 года.

Новый сезон с подзаголовком «Импичмент» расскажет о политическом скандале 1998 года, когда стало известно об интимных отношениях президента США Билла Клинтона с Моникой Левински. Это послужило поводом для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента. Бини Фелдштейн исполнит роль Левински. Райан Мёрфи вновь выступит шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Ченнинг Татум исполнит главную роль в комедии «Боб Мюзикл» (Bob the Musical)

По сюжету фильма обычный парень попадает в свой самый жуткий кошмар, когда приходит себя посреди настоящего мюзикла. На данный момент неизвестно, кто поставит картину.

Источник: Variety

Amazon выпустит сериал по мотивам романов Джеймса Паттерсона об Алексе Кроссе

Алекс Кросс — детектив полиции, бывший агент ФБР и психолог, действующий в Вашингтоне. Кросс дебютировал на страницах романа «И пришел паук» и впоследствии стал героем 29 книг. На данный момент неизвестно, сюжет какого романа ляжет в основу сериала и кто исполнит в проекте главную роль.

Источник: Variety

Премьера «Войны клонов» состоялась в 2008 году. Проект просуществовал шесть сезонов и завершился в 2013-м. Двенадцать новых эпизодов продолжат сюжетные линии оригинального сериала, события которого разворачивались между «Атакой клонов» и «Местью ситхов».

Проект основан на одноименном фантастическом комиксе Рика Ремендера и Тони Мура. В центре сюжета — алкоголик из Техаса Хит Хьюстон, последний «агент страха». Он путешествует по Вселенной на своем побитой жизнью корабле, разбираясь с самыми разными неприятностями — от клонов до перемещений во времени. Толмак напишет сценарий адаптации, Роген спродюсирует его, а Сандберг займет режиссерское кресло сериала, который выпустит Amazon.

Источник: THR

Розарио Доусон исполнит главную роль в сериале «ДМЗ»

Экранизация одноименного комикса Брайана Вуда и Риккардо Бурчиелли рассказывает о второй американской гражданской войне, произошедшей в недалеком будущем. Главной героиней адаптации станет женщина-медик, которая каждый день пытается сохранить жизни своих соседей и параллельно занимается поисками пропавшего сына. Роберт Патино написал сценарий адаптации. Ава ДюВерней поставит пилот сериала.

Источник: Deadline

Проект — история чернокожей рабыни Коры, работающей на хлопковой плантации в Вирджинии. Непосильный труд, нечеловеческая жестокость как хозяев, так и братьев и сестер по несчастью, готовых на все ради выживания, толкают Кору на отчаянный шаг, и она сбегает вместе с недавно прибывшим Цезарем. Именно от него она узнает о подземной железной дороге, которая ведет к свободе. Но по их следам уже идет безжалостный Риджуэй, охотник за беглыми рабами. Сериал для стрим-сервиса Amazon разрабатывает Барри Дженкинс.

Источник: Deadline

Трейлер документального фильма «Мисс Американа»

Картина о жизни и карьере певицы Тейлор Свифт выйдет на Netflix 31 января.

Молодая женщина (Кристен Стюарт) планирует сделать предложение своей девушке (Маккензи Дэвис) во время ежегодного празднования Рождества с ее семьей. Но перед самым праздником выясняется, что возлюбленная все еще не рассказала своим консервативным родителям о том, что она лесбиянка. Режиссер — Клеа ДюВалл.

Источник: Deadline

Энди Серкис получит премию Британской киноакадемии за вклад в кинематограф

Актеру, режиссеру и продюсеру вручат награду во время проведения церемонии премии BAFTA 2 февраля.

Источник: THR

Исса Лопес напишет и поставит адаптацию рассказа Мэттью Бэйкера «Потерянные души» (Lost Souls)

Действие разворачивается в мире, где некоторые дети рождаются без души. Молодая женщина, ждущая ребенка, отправляется в загадочный центр отдыха в пустыне в надежде родить полноценного младенца.

Источник: Deadline

Постеры сериала Quibi «Самая опасная добыча»

Проект расскажет о Додже Мэйнарде (Лиам Хемсворт), который в попытках достать денег для своей умирающей беременной жены соглашается принять участие в смертельной игре, где он выступает в качестве цели для богатых охотников. Ник Сантора разрабатывал сериал.

Сэм Ричардсон исполнит главную роль в хоррор-комедии «Оборотни внутри» (Werewolves Within)

«Werewolves Within» — многопользовательская VR-игра, сделанная по принципу настольной игры «Мафия», где игроки должны выяснить, кто из собравшихся на самом деле оборотень. Джош Рубен поставит картину.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Сторожка»

В центре сюжета — молодая женщина Грейс, которая вышла замуж за журналиста Ричарда и должна стать мачехой его детям, чему сами Мия и Эйден не очень-то рады. В отличие от влюбчивого отца, они еще не забыли мать, покончившую с собой после развода. К тому же Грейс — дочь основателя секты, 12 лет назад совершившей массовое самоубийство, поэтому дети считают, что отец променял мать на психопатку. Чтобы Мия и Эйден ближе познакомились с Грейс, Ричард отправляет семейство провести пару дней перед Рождеством в отдаленном от цивилизации доме.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.