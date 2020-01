Netflix выпустит анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка»

Стрим-сервис Netflix начал работу над полнометражным анимационным фильмом, действие которого развернется во вселенной сериала «Ведьмак». Проект выйдет под названием «Ведьмак: Кошмар волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf).

Анимационный фильм разрабатывает шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо. За производство отвечает корейская студия анимации Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие «Кошмара волка» развернется в промежутке между двумя сезонами «Ведьмака». Дата выхода мультфильма не сообщается. Неизвестно также, озвучит ли главного героя Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта в сериале.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

