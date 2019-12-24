Стартовали съемки «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо

Продюсер Дж. Майлз Дэйл объявил в Twitter о начале съемочного процесса нового режиссерского проекта Гильермо дель Торо — криминального триллера «Аллея кошмаров». Дэйл вывесил фото с площадки, на котором запечатлены камера и хлопушка фильма.

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI & mdash; J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020 «Рад начать сегодня съемки нашего нового приключения „Аллея кошмаров“ с Гильермо дель Торо и многими другими постоянными участниками нашей банды».

Экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэя Грешама «Аллея кошмаров» — история молодого и амбициозного афериста Стэна Карлайла. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться.

Дель Торо написал сценарий адаптации совместно с Ким Морган и занимает режиссерское кресло картины. Брэдли Купер исполнит в картине главную роль. Вместе с ним в «Аллее кошмаров» снимутся Руни Мара, Тони Коллетт, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Холт Маккэллани и Ричард Дженкинс.

Дата релиза «Аллеи кошмаров» пока не сообщается.

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