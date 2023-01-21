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Студия Marvel начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»

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Меган МакДоннелл, одна из сценаристок сериала «Ванда/Вижн», напишет для студии Marvel продолжение блокбастера «Капитан Марвел», сообщает THR. Место постановщиков первого фильма Анны Боден и Райана Флека займет новый режиссер, но пока не известно, кто именно.

Сюжет сиквела не раскрывается. Известно лишь, что действие второго фильма перенесется из 1990-х в наше время. Бри Ларсон вернется в роли Кэрон Дэнверс, она же Капитан Марвел.

Главная героиня «Капитана Марвел» — Кэрол Дэнверс, которая всю жизнь была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта: она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказалась вдали от родной Земли, на другой планете, забыв о своем прошлом. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической Империи.

В ходе очередной операции она оказывается в плену у скруллов, которые считаются межгалактическими террористами, и попадает на Землю. Объединившись с молодым оперативником «Щ.И.Т.» Ником Фьюри, она намерена узнать все о своем прошлом и выяснить, что скруллы рассчитывают найти на этой странной планете.

«Капитан Марвел» стал первым фильмом Marvel с женщиной в главной роли. Критики и зрители по-разному приняли картину, что в итоге не помешало ленте собрать 1,12 млрд долларов в мировом прокате. Ларсон впоследствии вернулась в образе Капитана Марвел в блокбастере «Мстители: Финал».

Релиз «Капитана Марвел 2» запланирован на 2022 год.

Источник: THR

«Капитан Марвел», «Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

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