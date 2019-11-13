Руководство Netflix не переживает из-за ухода «Друзей» со стрим-сервиса

Отчитываясь о квартальных успехах Netflix (за четыре месяца прибавилось 8,76 миллиона подписчиков), директор по контенту Тед Сарандос заверил инвесторов, что уход из каталога сериала «Друзья» не скажется на популярности стрим-сервиса. Сарандос уверен: благодаря этому у пользователей появится повод исследовать другие проекты, доступные для просмотра на Netflix.

«Обычно наши подписчики могут найти для себя новый любимый сериал. Также будет и с фанатами „Друзей“, — считает Сарандос. — Кто-то найдет его в другом месте, кто-то найдет себе новый любимый сериал».

Весной 2020 года «Друзья» окончательно покинут Netflix и перейдут на стрим-сервис HBO Max, принадлежащий конгломерату WarnerMedia. По информации источников, за права показа популярного сериала в течение пяти лет компании пришлось заплатить 425 млн долларов — по 85 млн долларов за каждый год.

Сарандос также заявил, что в будущем Netflix планирует и дальше вкладываться в производство престижных картин, которые хорошо показывают себя в наградном сезоне. Ранее Netflix обошел другие студии по количеству номинаций на премию «Оскар». В общей сложности проекты стрим-сервиса, такие как «Ирландец» и «Брачная история», были отмечены в 24 категориях.

«Приятно, что с этими фильмами мы стали лидерами по номинациям на „Оскарах“, — заметил Сарандос. — Что еще приятнее, эти фильмы пользуются огромной популярностью у наших подписчиков».

Глава Netflix Рид Хастингс заметил, что успехи во время наградного сезона привлекут других талантливых кинематографистов к сотрудничеству со стрим-сервисом. По его мнению, теперь у компании будет больше возможностей заключать крупные сделки с интересными авторами.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Все 10 сезонов «Друзей» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.