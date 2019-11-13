Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Руководство Netflix не переживает из-за ухода «Друзей» со стрим-сервиса

Обсудить0

Отчитываясь о квартальных успехах Netflix (за четыре месяца прибавилось 8,76 миллиона подписчиков), директор по контенту Тед Сарандос заверил инвесторов, что уход из каталога сериала «Друзья» не скажется на популярности стрим-сервиса. Сарандос уверен: благодаря этому у пользователей появится повод исследовать другие проекты, доступные для просмотра на Netflix.

«Обычно наши подписчики могут найти для себя новый любимый сериал. Также будет и с фанатами „Друзей“, — считает Сарандос. — Кто-то найдет его в другом месте, кто-то найдет себе новый любимый сериал».

Весной 2020 года «Друзья» окончательно покинут Netflix и перейдут на стрим-сервис HBO Max, принадлежащий конгломерату WarnerMedia. По информации источников, за права показа популярного сериала в течение пяти лет компании пришлось заплатить 425 млн долларов — по 85 млн долларов за каждый год.

Сарандос также заявил, что в будущем Netflix планирует и дальше вкладываться в производство престижных картин, которые хорошо показывают себя в наградном сезоне. Ранее Netflix обошел другие студии по количеству номинаций на премию «Оскар». В общей сложности проекты стрим-сервиса, такие как «Ирландец» и «Брачная история», были отмечены в 24 категориях.

«Приятно, что с этими фильмами мы стали лидерами по номинациям на „Оскарах“, — заметил Сарандос. — Что еще приятнее, эти фильмы пользуются огромной популярностью у наших подписчиков».

Глава Netflix Рид Хастингс заметил, что успехи во время наградного сезона привлекут других талантливых кинематографистов к сотрудничеству со стрим-сервисом. По его мнению, теперь у компании будет больше возможностей заключать крупные сделки с интересными авторами.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Все 10 сезонов «Друзей» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Звезды «Друзей» могут воссоединиться в спецвыпуске стрим-сервиса HBO Max

Звезды «Друзей» могут воссоединиться в спецвыпуске стрим-сервиса HBO Max

13 ноября 20192
«Друзья», «Офис» и «Доктор Кто»: Праздничные эпизоды из любимых сериалов

«Друзья», «Офис» и «Доктор Кто»: Праздничные эпизоды из любимых сериалов

29 декабря 201915
Стиль и интерьеры в сериале «Друзья»
Друзьям — 25 лет

ВидеоСтиль и интерьеры в сериале «Друзья»

24 сентября 201911
Диванный юмор: Почему «Друзья» — идеальный ситком
«Друзьям» — 25

Диванный юмор: Почему «Друзья» — идеальный ситком

22 сентября 201932

Главное сегодня

Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино

Сегодня10
Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино
От Дэвида Теннанта до Кайли Миноуг: Звезды «Доктора Кто»

От Дэвида Теннанта до Кайли Миноуг: Звезды «Доктора Кто»

Сегодня6
Владимир Мединский получит должность помощника президента РФ по культуре

Владимир Мединский получит должность помощника президента РФ по культуре

Сегодня, 11:4127
«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом
В предыдущих сериях

Подкаст«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом

Вчера3
Глава департамента кино Ольга Любимова займет пост министра культуры РФ

Глава департамента кино Ольга Любимова займет пост министра культуры РФ

Вчера70
Руководство Netflix не переживает из-за ухода «Друзей» со стрим-сервиса

Руководство Netflix не переживает из-за ухода «Друзей» со стрим-сервиса

Сегодня, 17:338
На майские праздники планируется ограничить выход голливудского кино

На майские праздники планируется ограничить выход голливудского кино

Сегодня, 16:1929
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании