Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Ушел из жизни Терри Джонс, участник комедийной группы «Монти Пайтон»

На 78-м году жизни скончался режиссер, актер, историк и сценарист Терри Джонс, один из основателей комик-группы «Монти Пайтон». Cмерть Джонса подтвердил его агент. Причина смерти пока не раскрывается.

Джонс родился 1 февраля 1942 года в городе Колвин Бэй в Уэльсе. Учился в Колледже святого Эдмунда в Оксфорде, где познакомился с другим будущим участником «Монти Пайтон» — Майклом Пэйлином. В 1965 году они вместе начали работать над «Шоу любви» — документальным спектаклем, рассказывающим об отношении к сексу в различных исторических и культурных пластах.

Джонс и Пэйлин несколько лет работали на телевидении параллельно с другими участниками группы — Джоном Клизом, Грэмом Чепменом, Терри Гиллиамом и Эриком Айдлом. В итоге в конце 1960-х продюсеры свели их вместе и на свет появился комедийный скетч-сериал «Летающий цирк Монти Пайтона». Проект просуществовал до 1974 года и до сих пор считается классикой абсурдистского британского юмора.

Джонс выступал постоянным режиссером группы наряду с Гиллиамом. Он поставил «Смысл жизни по Монти Пайтон», «Житие Брайана по Монти Пайтон» и «Монти Пайтон и священный Грааль».

После распада группы, Джонс посвятил себя режиссуре и документалистике. Вместе с Пэйлиным сделал комедийный сериал «Забавные истории», снял фильмы «Ветер в ивах» и «Эрик Викинг». Разработал несколько документальных сериалов и написал более 20 детских книг.

В сентябре 2016 года стало известно о том, что Джонс болен тяжелой формой деменции — прогрессирующей афазией, которая характеризуется в первую очередь нарушениями речи. В связи с этим было объявлено, что актер больше не сможет давать интервью.

Источник: BBC

Смотрите также

Обыкновенный волшебник: Памяти Марка Захарова

Обыкновенный волшебник: Памяти Марка Захарова

28 сентября 201923
Человек дождя: Памяти Марлена Хуциева

Человек дождя: Памяти Марлена Хуциева

19 марта 2019
Последний мечтатель: Памяти Бернардо Бертолуччи

Последний мечтатель: Памяти Бернардо Бертолуччи

26 ноября 2018
Дружелюбный железный человек без страха: Памяти Стэна Ли

Дружелюбный железный человек без страха: Памяти Стэна Ли

13 ноября 2018

Главное сегодня

Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино

Сегодня10
Новый министр: Кто такая Ольга Любимова и что она сделала для кино
От Дэвида Теннанта до Кайли Миноуг: Звезды «Доктора Кто»

От Дэвида Теннанта до Кайли Миноуг: Звезды «Доктора Кто»

Сегодня6
Владимир Мединский получит должность помощника президента РФ по культуре

Владимир Мединский получит должность помощника президента РФ по культуре

Сегодня, 11:4127
«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом
В предыдущих сериях

Подкаст«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом

Вчера3
Глава департамента кино Ольга Любимова займет пост министра культуры РФ

Глава департамента кино Ольга Любимова займет пост министра культуры РФ

Вчера70
Руководство Netflix не переживает из-за ухода «Друзей» со стрим-сервиса

Руководство Netflix не переживает из-за ухода «Друзей» со стрим-сервиса

Сегодня, 17:338
На майские праздники планируется ограничить выход голливудского кино

На майские праздники планируется ограничить выход голливудского кино

Сегодня, 16:1929
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании