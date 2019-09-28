Ушел из жизни Терри Джонс, участник комедийной группы «Монти Пайтон»

На 78-м году жизни скончался режиссер, актер, историк и сценарист Терри Джонс, один из основателей комик-группы «Монти Пайтон». Cмерть Джонса подтвердил его агент. Причина смерти пока не раскрывается.

Джонс родился 1 февраля 1942 года в городе Колвин Бэй в Уэльсе. Учился в Колледже святого Эдмунда в Оксфорде, где познакомился с другим будущим участником «Монти Пайтон» — Майклом Пэйлином. В 1965 году они вместе начали работать над «Шоу любви» — документальным спектаклем, рассказывающим об отношении к сексу в различных исторических и культурных пластах.

Джонс и Пэйлин несколько лет работали на телевидении параллельно с другими участниками группы — Джоном Клизом, Грэмом Чепменом, Терри Гиллиамом и Эриком Айдлом. В итоге в конце 1960-х продюсеры свели их вместе и на свет появился комедийный скетч-сериал «Летающий цирк Монти Пайтона». Проект просуществовал до 1974 года и до сих пор считается классикой абсурдистского британского юмора.

Джонс выступал постоянным режиссером группы наряду с Гиллиамом. Он поставил «Смысл жизни по Монти Пайтон», «Житие Брайана по Монти Пайтон» и «Монти Пайтон и священный Грааль».

После распада группы, Джонс посвятил себя режиссуре и документалистике. Вместе с Пэйлиным сделал комедийный сериал «Забавные истории», снял фильмы «Ветер в ивах» и «Эрик Викинг». Разработал несколько документальных сериалов и написал более 20 детских книг.

В сентябре 2016 года стало известно о том, что Джонс болен тяжелой формой деменции — прогрессирующей афазией, которая характеризуется в первую очередь нарушениями речи. В связи с этим было объявлено, что актер больше не сможет давать интервью.

Источник: BBC