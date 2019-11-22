На майские праздники планируется ограничить выход голливудского кино

Накануне своей отставки с поста министра культуры Владимир Мединский поручил Фонду кино и департаменту кино обсудить с продюсерами и прокатчиками план релиза российских картин на 2020 год. Бывший глава ведомства отметил, что главная дата в графике — 75-летие победы в Великой Отечественной войне. По словам чиновника, в эти дни приоритет должен быть у отечественных, а не зарубежных проектов.

«Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких „Мстителей“. Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — заявил Мединский изданию «Ведомости».

Мединский добавил, что на майские праздники в российских кинотеатрах будут идти в первую очередь отечественные проекты, такие как спортивная драма «Стрельцов» с Александром Петровым и военная лента «Подольские курсанты».

15 января стало известно, что правительство России в полном составе, включая Владимира Мединского, уходит в отставку. Новым министром культуры была назначена Ольга Любимова, глава департамента кинематографии.

Источник: Ведомости

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