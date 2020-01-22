Режиссер «Дэдпула 2» снимет ремейк сериала «Кунг-фу» и еще 11 новостей дня

Главная героиня — молодая мать (Ванесса Кирби), потерявшая ребенка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем (Шайа ЛаБаф) и матерью. Режиссер — Корнел Мундруцо.

Источник: Collider

Дэвид Литч поставит полнометражный ремейк сериала «Кунг-фу»

Оригинальный проект рассказывал о монахе Шаолиня Квай Чэнг Кейн (Дэвид Кэрредин), вынужденном бежать из Китая, после того как он убил племянника китайского императора. Так он оказывается в Америке, где рассчитывает избежать наказания, найти своего брата и новый дом. В путешествиях по Дикому Западу он непрерывно противостоит бандитам и мошенникам, угнетающим и обижающим слабых, а наемные убийцы охотятся за его головой. Против них он использует кунг-фу — искусство, которое оказывается очень эффективным на этой полной оружия земле.

Источник: Deadline

Кадры из боевика «Не время умирать»

«Не время умирать» — 25-й фильм франшизы о Джеймсе Бонде. По сюжету картины Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Источник: EW

Сюжет картины основан на французской ленте «Инкассатор», рассказывающей об Александре Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель. Главным героем версии Ричи станет рассудительный и загадочный Эйч (Джейсон Стэйтем), сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе.

Источник: THR

Лора Дерн исполнит главную роль в сериале Quibi «Один стаканчик» (Just One Drink)

В центре сюжета — бармен в небольшой забегаловке, которая изо дня в день вынуждена выслушивать проблемы своих посетителей.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Ритм-секция»

Сюжет остросюжетной картины вращается вокруг Стефани Паркер, чья жизнь в одночасье рушится, когда вся ее семья гибнет в авиакатастрофе. Узнав о том, что крушение не было случайностью, она решает собственноручно добиться справедливости и отомстить виновным за смерть своих любимых.

Netflix выпустит фильм Брэдли Купера о дирижере Леонарде Бернстайне

Леонард Бернстайн — один из самых известных дирижеров современности. Он дирижировал многими ведущими оркестрами мира. В 1958-м стал главным дирижером Нью-Йоркской филармонии, где дебютировал с концертом еще в 25-летнем возрасте. Впервые исполнил многие произведения американских композиторов. Автор балетов и симфоний написал музыку к легендарному мюзиклу «Вестсайдская история». Купер не ограничится постановкой и планирует исполнить в картине главную роль.

Источник: Deadline

Основанный на комиксах Marvel анимационный проект рассказывает о МОДОКе (Мобильный организм для организации катастроф). Созданный учеными зловещей научной организации A.I.M., он представляет собой гигантскую голову в кресле, что не мешает ему уже много лет оставаться одним из самых опасных суперзлодеев. Но когда очередная попытка захватить мир проваливается, МОДОК вынужден столкнуться с новой проблемой — кризисом среднего возраста. Пэттон Освальт разрабатывает комедийный сериал совместно с Джорданом Блумом. Освальт также озвучит главного героя.

Источник: Deadline

HBO Max заказал производство мультсериала «Принц» (The Prince)

Проект основан на популярном юмористическом Instagram-аккаунте Гари Джанетти, в котором с точки зрения юного принца Джорджа высмеивается поведение британской королевской семьи. Орландо Блум, Том Холландер, Алан Камминг, Иван Реон, Кондола Рашад и Люси Панч озвучат персонажей мультсериала.

Источник: Deadline

Действие фильма развернется в недалеком будущем в высокотехнологичной колонии, населенной человекоподобными роботами. Когда дочь создателя Города роботов пропадает без следа, он посылает найти ее частного детектива Дэвида Кармайкла (Пирс). Тот объединяется с продвинутым искусственным интеллектом и начинает расследование. В ходе поисков Кармайкл узнает историю создания Зоны 414 и раскроет истинную причину существования колонии. Режиссер — Эндрю Бейрд.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Наездница»

Главная героиня — Сара, которая увлекается рукоделием, лошадьми и сериалами о сверхъестественном. Она начинает налаживать социальную жизнь, но вдруг начинают происходить странные вещи — жуткие реалистичные сны, лунатизм и другие признаки того, что или Сара сошла с ума, или мир вокруг нее.

Мо дебютирует в полнометражной режиссуре с черной комедией «Много ничего» (A Lot Of Nothing)

Картина рассказывает о супругах из пригорода Лос-Анджелеса, которые решают лично разобраться с соседом-полицейским, убившим безоружного водителя.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.