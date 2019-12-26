Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Агент США готов к выходу

В сети появились фотографии со съемочной площадки сериала Disney+ «Сокол и Зимний Солдат», на которых запечатлен Джон Уокер, также известный как Агент США, в исполнении Уайатта Рассела. На съемках актер в полном костюме получает щит Капитана Америка от представителей министерства обороны США. На данный момент неизвестно, настоящий ли это щит или копия, созданная для Агента США.

Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»

Джон Уокер — правительственный оперативник, появившийся в качестве возможной замены для Капитана Америка. Наделенный повышенной силой и рефлексами, он изначально был представлен в комиксах как злодей Супер-Патриот, который пытался победить Капитана Америка. Когда Стив Роджерс, разочарованный американскими властями, оставил свой супергеройский образ, вместо него щит и знаменитый костюм достался Уокеру. В конечном счете Роджерс вернулся к роли Капитана Америка, а Уокер стал самостоятельным персонажем под именем Агента США.

Сюжет сериала не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Себастиан Стэн и Энтони Маки вновь сыграют в сериале героев, знакомых зрителю по полнометражным фильмам студии Marvel. Эмили ВанКэмп появится в роли Шэрон Картер (Агент 13), а Даниэль Брюль вернется в образе Земо — выходца из Заковии, разбившего Мстителей в «Противостоянии». Кари Скогланд занимает режиссерское кресло проекта. Дерек Колстад написал сценарий совместно с Малкольмом Спэллманом.

Премьера «Сокола и Зимнего Солдата» состоится в 2020 году, но точная дата пока не сообщается.

Источник: Page Six

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