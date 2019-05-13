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Владимир Мединский получит должность помощника президента РФ по культуре

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Бывший министр культуры Владимир Мединский займет пост помощника президента России Владимира Путина по культуре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства. Как отмечает издание, информацию подтвердил знакомый чиновника.

Предполагается, что на новой должности Мединский получит широкий спектр полномочий и будет работать в сотрудничестве с советником президента по культуре Владимиром Толстым.

Сам Мединский пока никак не прокомментировал предстоящее назначение.

Мединский возглавлял Минкультуры с 2012 года, когда на этот пост его назначил премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2018-м Мединский был вновь назначен главой ведомства. 21 января 2020-го Медведев объявил, что правительство России в полном составе, включая Мединского, уходит в отставку. Новым министром культуры была назначена Ольга Любимова, глава департамента кинематографии.

Источник: РБК

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