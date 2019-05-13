Владимир Мединский получит должность помощника президента РФ по культуре

Бывший министр культуры Владимир Мединский займет пост помощника президента России Владимира Путина по культуре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства. Как отмечает издание, информацию подтвердил знакомый чиновника.

Предполагается, что на новой должности Мединский получит широкий спектр полномочий и будет работать в сотрудничестве с советником президента по культуре Владимиром Толстым.

Сам Мединский пока никак не прокомментировал предстоящее назначение.

Мединский возглавлял Минкультуры с 2012 года, когда на этот пост его назначил премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2018-м Мединский был вновь назначен главой ведомства. 21 января 2020-го Медведев объявил, что правительство России в полном составе, включая Мединского, уходит в отставку. Новым министром культуры была назначена Ольга Любимова, глава департамента кинематографии.

Источник: РБК