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Bad Robot Джей Джей Абрамса разработает адаптацию «Темной лиги справедливости»

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В рамках сделки с Warner Bros. продюсерская компания Джей Джей Абрамса Bad Robot начала работу над проектами, основанными на комиксах DC «Темная лига справедливости». На данный момент рассматривается возможность сделать на основе первоисточника сериал или полнометражный фильм, но какие-либо подробности отсутствуют. В ближайшее время состоятся встречи с возможными сценаристами и режиссерами.

«Темная лига справедливости» рассказывает о команде необычных супергероев, защищающих мир от потусторонних и сверхъестественных угроз. В отличие от обычной Лиги справедливости, они не появляются перед камерами, но регулярно спасают людей от монстров, с которыми не могут справиться Супермен и Бэтмен. Основная команда Темной лиги состоит из мага Джона Константина, демона Этригана, призрачного Мертвеца, волшебницы Затанны и Болотной Твари, о котором отдельный сериал прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD. В поздней версии Темную лигу возглавила Чудо-женщина.

В работе уже несколько лет находится полнометражная адаптация комикса. Изначально картиной занимался Гильермо дель Торо, но в итоге он был вынужден отказаться от фильма. После него студия пригласила Дага Лаймана, однако работа над картиной так и не сдвинулась с мертвой точки, а постановщик переключился на другие проекты. Некоторое время возможными кандидатами на режиссерский пост считались Андрес Мускетти и Дамиан Сифрон. На данный момент режиссерское кресло ленты пустует.

На данный момент неизвестно, примет ли Абрамс личное участие в работе над адаптацией «Темной лиги справедливости» в качестве режиссера или ограничится ролью продюсера.

Источник: Deadline

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