Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод». Фантастический проект вернется на экраны 27 февраля 2020 года. В новом 8-серийном сезоне снялись Энтони Маки, Рене Голдсберри, Лила Лорен, Симон Миссик, Крис Коннер, Дина Шихаби и Торбен Либрехт.

«Видоизмененный углерод» — адаптация одноименного романа Ричарда Моргана. Действие разворачивается через 300 лет в будущем, где человечество победило смерть, переселяя сознание из одного тела в другое. В первом сезоне главную роль — наемника Такеши Ковача — исполнил Юэль Киннаман.

Бывший военный спецназовец и повстанец, Ковач отбывал срок в тюрьме в виде сознания без тела, пока его не вернул в мир миллиардер Бэнкрофт. Он нанял Ковача расследовать гибель одного из своих тел. Внешне явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.

Подробности второго сезона не раскрываются. Маки сыграет новое тело Ковача, который продолжит поиски своей возлюбленной Куэллкрист Фальконер.

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