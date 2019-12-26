«Ведьмак» стал самым просматриваемым оригинальным сериалом Netflix

Стрим-сервис Netflix сообщил об изменении в системе подсчета просмотров и раскрыл, какие проекты пользовались особой популярностью в конце 2019-го — начале 2020-го. Так, по данным компании, 76 миллионов пользователей посмотрели первый сезон сериал «Ведьмак» в первые четыре недели — это примерно 46% от всех подписчиков Netflix.

Согласно новой системе подсчета, просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. В данном случае выбор пользователя уже считается сознательным. При этом не имеет значения, посмотрел ли пользователь две минуты первого эпизода сериала или полуторачасового фильма — новая система уровняла форматы вне зависимости от общего хронометража.

Новая система в среднем повысила количество просмотров на 35%. Ранее просмотр учитывался, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Поэтому данные, предоставленные стрим-сервисом, можно считать в лучшем случае примерными. Компания по-прежнему не раскрывает, какой процент пользователей сервиса досматривает сериалы и фильмы до конца.

Netflix также похвастался, что успех «Ведьмака» повысил продажи книг Анджея Сапковского, на которых основан сериал. Отдельно было отмечено, что, согласно Google Trends, проект пользовался в сети большей популярностью, чем «Мандалорец» Disney+, «Утреннее шоу» Apple TV+ и «Джек Райан» Amazon.

Кроме «Ведьмака», Netflix раскрыл показатели и другие проектов. Так, «Призрачную шестерку» за первые четыре недели посмотрели 83 миллиона пользователей. Второй сезон сериала «Ты» привлек 54 миллиона подписчиков, а третий сезон «Короны» — 21 миллион. Мультфильм «Клаус» за 28 дней посмотрели, согласно отчету стрим-сервиса, 40 миллионов пользователей.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.