Люк Эванс в сериале «Убийства в Пембрукшире» и еще 4 новости дня

Люк Эванс исполнит главную роль сериале «Убийства в Пембрукшире» (The Pembrokeshire Murders)

Трехсерийный проект основан на книге «В поисках меткого убийцы» и рассказывает об охоте за серийным убийцей. В центре сюжета — начальник отдела сыскной полиции Стив Уилкинс, который в 2006 году взялся разобраться с серией нераскрытых убийств, произошедших в 1980-е.

Источник: Deadline

«Город уснул» Марии Игнатенко вошел в программу «Форум» Берлинского кинофестиваля

Психологическая драма рассказывает о Викторе, переживающем смерть жены. После этого его мир погружается в глубокий сон, и он отправляется на поиски единственного человека, который не спит. Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Источник: ТАСС

Трейлер второго сезона сериала «Охота на Унабомбера»

Продолжение криминальной антологии выйдет с подзаголовком «Опасные игры» и расскажет о взрыве во время концерта в Сентенниал-Олимпик-парке в 1996 году. Камерон Бриттон исполнил роль охранника Ричарда Джуэлла, который первым обнаружил взрывное устройство, но позже был обвинен как соучастник преступления. Джек Хьюстон сыграл Эрика Рудольфа, реального террориста, подложившего бомбу и позже взорвавшего гей-клуб и две клиники проведения абортов.

«ИгроМир-2020» пройдет в Москве с 1 по 4 октября 2020 года

15-я ежегодна выставка интерактивных развлечений «ИгроМир» пройдет в московском выставочном центре «Крокус Экспо». Мероприятие состоится одновременно с седьмым фестивалем поп-культуры Comic Con Russia. Посетители мероприятия смогут ознакомиться с лучшими новинками индустрии, принять участие в игровых турнирах и получить эксклюзивные призы.

Источник: Пресс-служба выставки «ИгроМир»

Бриттни Лоуэр получила роль в сериале Apple TV+ «Разделение» (Severence)

Действие проекта развернется в застенках международной корпорации Lumen Industries. Руководство компании придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Хелли (Лоуэр) соглашается на процедуру, но теперь начинает сомневаться в правильности своего выбора. Бен Стиллер поставит и спродюсирует сериал.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.