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Глава департамента кино Ольга Любимова займет пост министра культуры РФ

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После ухода Владимира Мединского с поста министра культуры РФ в результате отставки правительства Дмитрия Медведева новым главой ведомства назначена Ольга Любимова. Новое правительство сформировано по указу премьер-министра Михаила Мишустина.

Кинодокументалист Ольга Любимова с 2018 года занимала пост руководителя департамента кинематографии министерства культуры. Выпускница факультета журналистики МГУ и факультета театральной журналистики ГИТИС, Любимова известна по программам «Русский взгляд», «Православный календарь», «Регион», на которых работала в роли продюсера и шеф-редактора. Написала сценарии к проектам «Никита Михалков», «Преподобный Сергий Радонежский» и сняла телефильм «Путь патриарха» о жизни Алексия II.

С 2015-го 2016-й Любимова работала в министерстве культуры советником департамента кинематографии по вопросам документального кино. В 2016-м возглавила дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».

Мединский возглавлял Минкультуры с 2012 года, когда на этот пост его назначил премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2018-м Мединский был вновь назначен главой ведомства.

Источник: РИА «Новости»

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