Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

В интервью Time Out Хьюго Уивинг объявил, что агент Смит не появится в «Матрице 4». По словам актера, он хотел вернуться к фантастической франшизе, но в конечном счете проблема с рабочим графиком заставила его выбрать другой проект — театральную постановку «Визит».

«Неприятно, но на самом деле я получил предложение по „Визиту“, после чего поступило предложение сняться в „Матрице“, так что я знал, что фильм будет, просто не было дат, — говорит Уивинг. — Я думал, что получится сделать оба проекта, и потребовалось восемь недель, чтобы понять, как лучше сработать с датами. Все это время я не соглашался на роль в „Визите“».

«Я поддерживал контакт с Ланой Вачовски, но в конечном счете она решила, что с датами ничего не получится, — продолжает актер. — Мы разобрались с датами, а потом она вроде как передумала. Они двинулись вперед без меня».

Уивинг появится на сцене Королевского национального театра вместе с Лесли Мэнвилл 31 января в пьесе «Визит», основанной на «трагической комедии» швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Постановка будет проходить до 13 мая 2020 года.

Кроме агента Смита, Уивингу ранее предлагали вернуться в образе Красного Черепа в блокбастерах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Актер не горел желанием вновь сыграть противника Капитана Америка, но в итоге переговоры с Marvel зашли в тупик из-за денег: студия не согласилась выплатить ранее оговоренный гонорар.

«Мне понравилось играть Красного Черепа, это было весело, — рассказал Уивинг. — Нас всех обязали подписать контракт на три фильма. Я думал, что Красный Череп, скорее всего, не вернется в „Капитане Америка“, но, может быть, вернется как злодей в „Мстителях“».

«Но потом они отказались от контрактов, которые мы заключили, и гонорар, предложенный за „Мстителей“, оказался гораздо ниже того, что я получил в первый раз, а здесь речь шла о двух фильмах, — заметил актер. — Когда мы изначально подписали контракты, нам пообещали, что гонорар с каждым разом будет расти. Они сказали: „Это просто озвучка, ничего сложного“. На самом деле вести с ними переговоры через агента оказалось просто невозможно. Да я и не особо хотел сниматься. Но я бы снялся».

В итоге роль Красного Черепа, хранителя Камня души на планете Вормир, исполнил Росс Маркванд.

Съемки «Матрицы 4» стартуют в ближайшее время. Продолжение фантастической франшизы ожидается в кинотеатрах 21 мая 2021 года.

Источник: Time Out

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.