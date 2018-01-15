Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией

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1. «(НЕ)идеальный мужчина» (1-я неделя), 285 млн рублей, 1,09 миллиона зрителей, 31 731 сеанс

Четвертый уик-энд подряд на вершине бокс-офиса исключительно российские картины. На сей раз рынок удивил «(НЕ)идеальный мужчина», которому аналитики еще в декабре прочили не больше 160—180 млн рублей финальных сборов, мол, к моменту выхода этой комедии зритель после новогодних каникул перейдет в режим экономии да и от обилия отечественного контента подустанет. Создатели «(НЕ)идеального мужчины» также не рассчитывали, что их детище вдруг громко выстрелит. Так, режиссер Марюс Вайсберг в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» сказал, что для него было бы счастьем, если бы фильм собрал 200 млн рублей. В этом случае с экономикой у картины все было более или менее сносно: ее бюджет составляет 90 млн рублей, а возможности монетизации не исчерпываются только прокатом.

Однако фильм по сценарию Жоры Крыжовникова уже в первые выходные начал выступать круче самых оптимистичных ожиданий и в итоге показал лучший старт среди комедий Вайсберга, опередив «Бабушку легкого поведения 2» (205 млн рублей). Среди российских комедий это восьмой старт в истории. На одну строчку выше «Холоп» (313 млн рублей), ниже — «Самый лучший фильм 2» (262 млн рублей).

Успех «(НЕ)идеального мужчины» можно объяснить не самым типичным для российского кинематографа концептом, который точно попал в региональную женскую аудиторию (в Москве фильм собрал лишь чуть больше 10% своей кассы и не добрался до первого места). Кроме того, среди этой аудитории очень популярен Егор Крид, коммерческий потенциал участия которого аналитики явно недооценили. Их, впрочем, можно понять: участие в фильмах поп-звезд само по себе ничего не гарантирует. Хотя можно, например, вспомнить и успешные кейсы «Джунглей» с Верой Брежневой, и трилогию того же Вайсберга «Любовь в большом городе». Также не стоит недооценивать позитив по отношению к российской комедии после январских праздников: «Холоп» на наших глазах стал народным хитом, и целевая аудитория картин этого жанра, очевидно, была не против продолжить банкет.

Как бы то ни было, теперь вопрос преодоления фильмом 500-миллионного рубежа видится делом техники. На этом фоне выросли ожидания и от других релизов ближайших месяцев, ориентированных на женскую аудиторию. Речь прежде всего о картинах «Марафон желаний», «Лед 2» и «Отель „Белград“».

2. «Холоп» (4-я неделя), 215 млн рублей (-46%), 832 тысячи зрителей, 21 674 сеанса

Комедия Клима Шипенко не стушевалась после выхода прямого конкурента и потеряла умеренные 46% сборов от предыдущего уик-энда. «Холоп» работает на хорошем сарафане и продолжает впечатлять. После четырех недель проката в копилке фильма 2,649 млрд рублей. Таким образом, он обошел финальный результат «Короля Льва» (2,641 млрд рублей) и стал самым кассовым релизом 2019 года.

3. «Камуфляж и шпионаж» (2-я неделя), 98 млн рублей (-70%), 416 тысяч зрителей, 17 089 сеансов

Анимационный проект студии Blue Sky за 11 дней проката освоил 314 млн рублей. До результатов «Фердинанда» (603 млн рублей) добраться, видимо, уже не суждено. Однако мультфильм, возможно, попробует повторить итоговые сборы «Angry Birds 2» (519 млн рублей).

4. «Проклятие» (1-я неделя), 55 млн рублей, 199 тысяч зрителей, 12 695 сеансов

Перезапуск знаменитой хоррор-франшизы стартовал заметно хуже прогнозов, уступив больше чем в два раза стартовой кассе «Звонков» (113 млн рублей). Низкие оценки фанатов жанра, которые сетуют на то, что им в который уже раз попытались продать то же самое в новой упаковке, не позволяют надеяться и на «длинные ноги». В топ-10 именно у «Проклятия» худшие результаты средней посещаемости — 15 человек на одном сеансе. Для сравнения: у «Холопа» этот показатель равен 38, у «(Не)идеального мужчины» — 34.

5. «Вторжение» (3-я неделя), 42 млн рублей (-68%), 167 тысяч зрителей, 10 434 сеанса

Фантастический фильм Федора Бондарчука в общей сложности освоил 935 млн рублей. Картина, очевидно, близка к выработке своего кассового потенциала. Финальные сборы, вероятнее всего, немного недотянут до показателей «Притяжения» (1,040 млрд рублей).

6. «Союз Спасения» (4-я неделя), 33 млн рублей (-51%), 134 тысячи зрителей, 5746 сеансов

Историческая драма «Дирекции кино» продолжает штурмовать 700-миллионный рубеж сборов. После четырех недель проката в копилке фильма 689 млн рублей.

7. «Джуманджи: Новый уровень» (6-я неделя), 16 млн рублей (-48%), 57 тысяч зрителей, 2174 сеанса

Главный долгожитель топ-10 за шесть недель освоил 1,104 млрд рублей. Фильм продолжает пользоваться спросом у зрителей: по показателю средней посещаемости он третий в топ-10 (26 человек на одном сеансе).

8. «Дело Ричарда Джуэлла» (2-я неделя), 16 млн рублей (-46%), 46 тысяч зрителей, 2284 сеанса

Новая работа Клинта Иствуда собрала за 11 дней 55 млн рублей и опередила финальные сборы «Секретного досье» (35 млн рублей) и «Всех денег мира» (48 млн рублей).

9. «Маяк» (1-я неделя), 16 млн рублей, 46 тысяч зрителей, 2018 сеансов

Арт-хоррор Роберта Эггерса смог привлечь внимание избирательной публики и фанатов жанра, предпочитающих нестандартные работы. Фильм стартовал лучше «Реинкарнации» (15 млн рублей) и «Суспирии» (11 млн рублей). Показательно, что в Москве «Маяк» собрал почти половину своей кассы (6,8 млн рублей), обойдя по сборам «Вторжение» и «Дело Ричарда Джуэлла».

10. «Особенные (1-я неделя), 10,6 млн рублей, 32 тысячи зрителей, 1646 сеансов

Новый фильм Оливье Накаша и Эрика Толедано (самая известная их картина — «1+1») собрал немногим больше «Самбы» (7,9 млн рублей с учетом СНГ), фильма того же режиссерского дуэта, выходившего в 2015-м.

На этой неделе в прокат выходит комедийный экшен «Плохие парни навсегда», третья часть популярной франшизы. Также в прокате уже упоминавшаяся комедия «Марафон желаний», мультфильм «Барашек Шон: Фермагеддон» и хоррор «Под водой».