Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов

Работая над картиной, многие режиссеры предпочитают самостоятельно делать раскадровки и зарисовки определенных сцен. Таким образом они точнее понимают, что хотят видеть на экране. Пользователь Twitter @fiImsbi нашла два ярких, но кардинально разных примера подобного подхода — Райан Джонсон с «Достать ножи» и Ари Астер с «Солнцестоянием».
В случае Джонсона режиссер ограничился схематичными набросками: как персонаж Аны де Армас располагается относительно стены с ножами. Астер, в свою очередь, попытался точнее передать, как будет выглядеть героиня Флоренс Пью в образе королевы мая. Постановщик даже зарисовал, какое выражение лица должно быть у актрисы.
В Twitter сразу вспомнили несколько примеров, как режиссеры работают с раскадровками. Например, Пон Джун-хо и тщательно расписанные сцены из «Паразитов»:
Андрес Мускетти и сцена в китайском ресторане из «Оно 2»:
Мартин Скорсезе и его зарисовки для съемок «Таксиста»:
Другие режиссеры идут еще дальше и создают настоящие картины, способные по привлекательности потягаться с фильмом, который был по ним снят.
Например, раскадровка Акиры Куросавы для сцены из «Еще нет»:
Кто-то даже вспомнил иллюстрацию Джеймса Кэмерона, которую тот сделал, после того как ему приснился «Аватар».
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