Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов

Работая над картиной, многие режиссеры предпочитают самостоятельно делать раскадровки и зарисовки определенных сцен. Таким образом они точнее понимают, что хотят видеть на экране. Пользователь Twitter @fiImsbi нашла два ярких, но кардинально разных примера подобного подхода — Райан Джонсон с «Достать ножи» и Ари Астер с «Солнцестоянием».

seeing directors draw their ideas for a scene before filming it is so funny pic.twitter.com/L682UNaQ9R & mdash; kate (@fiImsbi) January 20, 2020

В случае Джонсона режиссер ограничился схематичными набросками: как персонаж Аны де Армас располагается относительно стены с ножами. Астер, в свою очередь, попытался точнее передать, как будет выглядеть героиня Флоренс Пью в образе королевы мая. Постановщик даже зарисовал, какое выражение лица должно быть у актрисы.

В Twitter сразу вспомнили несколько примеров, как режиссеры работают с раскадровками. Например, Пон Джун-хо и тщательно расписанные сцены из «Паразитов»:

bong joon ho& #39; s are just so *chef& #39; s kiss* pic.twitter.com/FQkuwaXUeo & mdash; hoor (@hoorslugjelly) January 20, 2020

Андрес Мускетти и сцена в китайском ресторане из «Оно 2»:

and then there& #39; s andy pic.twitter.com/55fqdHG53p & mdash; richie tozier is always the bitch in question (@princesDameron) January 20, 2020

Мартин Скорсезе и его зарисовки для съемок «Таксиста»:

taxi driver

storyboard to film comparison pic.twitter.com/w2r92P7pZP & mdash; onur ağırdır (@onpaxipaur) June 15, 2019

Другие режиссеры идут еще дальше и создают настоящие картины, способные по привлекательности потягаться с фильмом, который был по ним снят.

Например, раскадровка Акиры Куросавы для сцены из «Еще нет»:

Kurosawa& #39; s painted storyboard for Madadayo alone is better than a decent amount of films. pic.twitter.com/64IyZV8TXA & mdash; The Cinegogue (@TheCinegogue) October 20, 2015

Кто-то даже вспомнил иллюстрацию Джеймса Кэмерона, которую тот сделал, после того как ему приснился «Аватар».

Most directors hire storyboard artist to do their main boards and only sketch to get an idea out of their head. But some directors can REALLY draw. Like James Cameron who did this illustration when he dreamed up Avatar! pic.twitter.com/zzvLyqksjI & mdash; Phil Boutté… Junior (@pboutte) January 21, 2020

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