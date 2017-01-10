Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры
Бюро находок

Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов

Обсудить0

Работая над картиной, многие режиссеры предпочитают самостоятельно делать раскадровки и зарисовки определенных сцен. Таким образом они точнее понимают, что хотят видеть на экране. Пользователь Twitter @fiImsbi нашла два ярких, но кардинально разных примера подобного подхода — Райан Джонсон с «Достать ножи» и Ари Астер с «Солнцестоянием».

В случае Джонсона режиссер ограничился схематичными набросками: как персонаж Аны де Армас располагается относительно стены с ножами. Астер, в свою очередь, попытался точнее передать, как будет выглядеть героиня Флоренс Пью в образе королевы мая. Постановщик даже зарисовал, какое выражение лица должно быть у актрисы.

В Twitter сразу вспомнили несколько примеров, как режиссеры работают с раскадровками. Например, Пон Джун-хо и тщательно расписанные сцены из «Паразитов»:

Андрес Мускетти и сцена в китайском ресторане из «Оно 2»:

Мартин Скорсезе и его зарисовки для съемок «Таксиста»:

Другие режиссеры идут еще дальше и создают настоящие картины, способные по привлекательности потягаться с фильмом, который был по ним снят.

Например, раскадровка Акиры Куросавы для сцены из «Еще нет»:

Кто-то даже вспомнил иллюстрацию Джеймса Кэмерона, которую тот сделал, после того как ему приснился «Аватар».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Видео дня: Брэд Питт шутит о фетише Квентина Тарантино
Бюро находок

Видео дня: Брэд Питт шутит о фетише Квентина Тарантино

Вчера6
Хештег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова
Бюро находок

Хештег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

18 января36
Фото дня: Джордж Лукас встречает Малыша Йоду
Бюро находок

Фото дня: Джордж Лукас встречает Малыша Йоду

17 января5
Находка дня: Юная Флоренс Пью — звезда YouTube
Бюро находок

Находка дня: Юная Флоренс Пью — звезда YouTube

10 января17

Главное сегодня

Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год

Сегодня, 13:2811
Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

18 минут назад0
Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией
Сборы

Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией

час назад21
Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Вчера31
100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера
Как это смотреть

100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера

Вчера6
Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов
Бюро находок

Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов

2 часа назад2
Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Сегодня, 12:325
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании