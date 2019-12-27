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Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год

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В рамках встрече с лидерами киноотрасли исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский обсудил инициативу подготовки графика релизов для российских кинопроектов на предстоящий год. По словам и.о. главы ведомства, рабочий график планируется создать до 20 февраля 2020-го.

«Звучала мысль о необходимости заранее расставлять релизы, — заявил Мединский. — Я попрошу в течение месяца, до 20 февраля, департаменту кино с Фондом кино представить полный график релизов на этот год, согласованный с индустрией. В идеале было бы, чтобы все было согласовано по имеющимся данным, чтобы все фильмы, по которым готовы назвать дату, там уже были».

И.о. министра культуры также рассказал о показателях российского кино в прошедшем году. Мединский отметил, что доля отечественных проектов в 2019-м составила 23%, что «крайне достойный показатель на фоне полного обвала всего национального кино». При этом доля российского кино по продажам билетов по итогам января 2020 года почти достигла отметки в 80%.

Согласно предположениям Мединского, в 2020-м доля отечественных фильмов в прокате впервые превысит 30%.

В ходе заседания и.о. главы ведомства коснулся вопроса возмещения иностранным компаниям части затрат при съемках на территории РФ (так называемые ребейты).

«Что касается ребейтов, тоже взять их под контроль — с содержательной точки зрения что снимать — говорит Мединский. — Мы внесли наше предложение по составу экспертного совета комиссии, но я бы тоже попросил совместно с Минэкономики в течение месяца окончательно сформировать этот совет, утвердить его состав, определить его график работы. Нам неважно в этом случае, кто раздает деньги; нам важно, чтобы все проходило четко, дабы не финансировать те фильмы, где „русские — исчадия ада, снятые на Красной площади“. Чтобы смотрели за этим содержательно. Но и самое главное — создание максимально выгодных условий поддержки производителей. На это тоже месяц».

На встрече присутствовали замминистра культуры Павел Степанов, директор департамента кинематографии Ольга Любимова, Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Эдуард Илоян, генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин и генеральный директор ООО «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

15 января стало известно, что правительство России в полном составе, включая Владимира Мединского, уходит в отставку. До назначения нового правительства президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности. На данный момент неизвестно, кто в будущем займет пост министра культуры РФ.

Источник: ТАСС / «Бюллетень кинопрокатчика»

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