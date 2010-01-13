Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Обсудить0

Дуэйн Джонсон объявил в Instagram о начале съемочного процесса своего нового проекта — комедийного боевика «Красное уведомление». Вместе с Джонсоном в картине стрим-сервиса Netflix снимаются Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Роусон Маршалл Тёрбер занимает режиссерское кресло проекта.

«Официально начался первый день съемок „Красного уведомления“ для Netflix, — написал Джонсон под фото хлопушки на фоне самолета. — Я и мои друзья Райан Рейнольдс и Галь Гадот в пути. В мире международного криминала красное уведомление — глобальный сигнал, призывающий найти и захватить особо опасных преступников. Величайший в мире похититель произведений искусства. Величайший в мире сыщик. Величайший в мире мошенник».

Подробности сюжета не раскрываются, но источники называют картину «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Джонсон сыграет агента Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете.

Релиз «Красного уведомления» состоится на Netflix, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

Обсудить

Смотрите также

Сериал о молодом Дуэйне Джонсоне и еще 7 новостей выходных

Сериал о молодом Дуэйне Джонсоне и еще 7 новостей выходных

13 января10
Видео дня: Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито на случайной свадьбе в Мексике
Бюро находок

Видео дня: Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито на случайной свадьбе в Мексике

25 ноября 20194
«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

15 ноября 20196
Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого
Бюро находок

Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого

31 октября 20191

Главное сегодня

Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год

Сегодня, 13:2811
Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

18 минут назад0
Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией
Сборы

Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией

час назад21
Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Вчера31
100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера
Как это смотреть

100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера

Вчера6
Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов
Бюро находок

Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов

2 часа назад2
Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Сегодня, 12:325
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании