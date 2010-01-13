Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Дуэйн Джонсон объявил в Instagram о начале съемочного процесса своего нового проекта — комедийного боевика «Красное уведомление». Вместе с Джонсоном в картине стрим-сервиса Netflix снимаются Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Роусон Маршалл Тёрбер занимает режиссерское кресло проекта.

«Официально начался первый день съемок „Красного уведомления“ для Netflix, — написал Джонсон под фото хлопушки на фоне самолета. — Я и мои друзья Райан Рейнольдс и Галь Гадот в пути. В мире международного криминала красное уведомление — глобальный сигнал, призывающий найти и захватить особо опасных преступников. Величайший в мире похититель произведений искусства. Величайший в мире сыщик. Величайший в мире мошенник».

Подробности сюжета не раскрываются, но источники называют картину «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Джонсон сыграет агента Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете.

Релиз «Красного уведомления» состоится на Netflix, но точная дата премьеры пока не сообщается.

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