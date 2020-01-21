Патрик Стюарт обсуждал с главой Marvel роль Профессора Икс

В интервью Digital Spy Патрик Стюарт рассказал, что встречался с главой студии Marvel Кевином Файги, и они обсуждали возможное возвращение актера к роли Чарльза Ксавье. Стюарт, однако, не торопится вновь занимать кресло телепата Профессора Икс. В первую очередь из-за фильма «Логан».

«Я встречался с Кевином Файги несколько месяцев назад, и у нас состоялся долгий, долгий разговор, — говорит Стюарт. — Были идеи и предложения, включавшие Чарльза Ксавье».

«Вот в чем проблема. Если бы мы не сделали „Логана“, тогда да, я, наверное, был бы готов вновь сесть в инвалидное кресло и стать Чарльзом Ксавье, — продолжает актер. — Но „Логан“ все изменил».

Стюарт припомнил, как они с Хью Джекманом впервые смотрели «Логана» во время премьеры на Берлинском кинофестивале. Фильм стал последним появлением актеров в ролях, которые они играли с 2000 года, и судьба героев растрогала обоих.

«Хью взял меня за руку, и мы держались за руки последние семь или восемь минут фильма, потому что было столько всего, что нас расстроило, — объяснил Стюарт. — Нас растрогала история. Мы были растроганы друг другом. Нас растрогал фильм. Но вместе с тем мы оба решили, что прощаемся с нашими персонажами. В этом смысле дело было не только в смерти этих двоих человек во франшизе, но и в прощании с частичкой нас самих».

В итоге Стюарт окончательно расстался с ролью Профессора Икс, но в скором времени вернется на экраны в образе другого знаменитого персонажа — капитана Жан-Люка Пикара из сериала «Звездный путь: Следующее поколение». Премьера проекта «Звездный путь: Пикар» состоится 23 января на стриминг-платформах CBS All Access и Amazon.

Источник: Digital Spy

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