Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Звезда «Игры престолов» Йохан Асбек назвал финал сериала идеальным

Обсудить0

На вручении премии Гильдии актеров исполнитель роли Эурона Грейджоя, Йохан Филип Асбек, признался, что остался доволен финалом «Игры престолов», хотя и понимает чувства расстроенных фанатов. По мнению актера, такая реакция возникла исключительно из-за того, что люди потеряли любимый проект.

«Когда у нас была читка сценария, в конце все стоя аплодировали минут пятнадцать-двадцать, — рассказал Асбек. — Это был идеальный финал. Но люди расстроились, потому что закончилась целая эпоха».

«В какой-то степени я их понимаю, — заметил актер по поводу разгневанных фанатов. — Я обожал сериал еще до того, как стал его частью, и если бы так все завершилось, то я бы тоже разозлился. Потому что когда что-то, что ты очень любишь, говорит тебе „нет“, это как разрыв отношений. „Игра престолов“ разорвала отношения с миллионами фанатов по всему миру, и они расстроились».

Финал «Игры престолов» разделил фанатов: многих не устроило, как Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс завершили историю борьбы за Железный трон. Зрители жаловались на плохой сценарий и постановку, на то, что многие важные сюжетные линии оказались проигнорированы. В итоге в сети даже появилась петиция, требующая от HBO полностью переснять восьмой сезон.

Несмотря на критику, восьмой сезон «Игры престолов» установил рекорд по общему количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми» — 32, включая технические, актерские и сценарные. В итоге проект взял приз в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» (Питер Динклэйдж).

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиск HD сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

25 главных сериалов 2010-х
Выбор редакции

25 главных сериалов 2010-х

4 января75
«Игра престолов» стала самым обсуждаемым сериалом года в Twitter

«Игра престолов» стала самым обсуждаемым сериалом года в Twitter

10 декабря 20197
После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снимать обнаженной

После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снимать обнаженной

20 ноября 201923
Концепт-арт «Игры престолов»: Альтернативный облик Короля Ночи

Концепт-арт «Игры престолов»: Альтернативный облик Короля Ночи

6 ноября 201912

Главное сегодня

Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год

Сегодня, 13:2811
Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в четвертой «Матрице»

18 минут назад0
Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией
Сборы

Бокс-офис России: «(Не)идеальный мужчина» стал сенсацией

час назад21
Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Вчера31
100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера
Как это смотреть

100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера

Вчера6
Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов
Бюро находок

Находка дня: Зарисовки Райана Джонсона и Ари Астера для фильмов

2 часа назад2
Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Стартовали съемки «Красного уведомления» с Дуэйном Джонсоном

Сегодня, 12:325
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании