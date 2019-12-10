Звезда «Игры престолов» Йохан Асбек назвал финал сериала идеальным

На вручении премии Гильдии актеров исполнитель роли Эурона Грейджоя, Йохан Филип Асбек, признался, что остался доволен финалом «Игры престолов», хотя и понимает чувства расстроенных фанатов. По мнению актера, такая реакция возникла исключительно из-за того, что люди потеряли любимый проект.

«Когда у нас была читка сценария, в конце все стоя аплодировали минут пятнадцать-двадцать, — рассказал Асбек. — Это был идеальный финал. Но люди расстроились, потому что закончилась целая эпоха».

«В какой-то степени я их понимаю, — заметил актер по поводу разгневанных фанатов. — Я обожал сериал еще до того, как стал его частью, и если бы так все завершилось, то я бы тоже разозлился. Потому что когда что-то, что ты очень любишь, говорит тебе „нет“, это как разрыв отношений. „Игра престолов“ разорвала отношения с миллионами фанатов по всему миру, и они расстроились».

Финал «Игры престолов» разделил фанатов: многих не устроило, как Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс завершили историю борьбы за Железный трон. Зрители жаловались на плохой сценарий и постановку, на то, что многие важные сюжетные линии оказались проигнорированы. В итоге в сети даже появилась петиция, требующая от HBO полностью переснять восьмой сезон.

Несмотря на критику, восьмой сезон «Игры престолов» установил рекорд по общему количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми» — 32, включая технические, актерские и сценарные. В итоге проект взял приз в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» (Питер Динклэйдж).

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиск HD сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW

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