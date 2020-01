На Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча о допросе обезьяны

В день рождения Дэвида Линча, стрим-сервис Netflix выпустил короткометражный фильм режиссера «Что сделал Джек?» (What Did Jack Do?). 17-минутную, черно-белую короткометержку Линч впервые представил в 2017 году, но до этого не было возможность посмотреть ее легально в сети.

Линч играет детектива, допрашивающего обезьяну-капуцина Джека Круза, подозреваемого в убийстве курицы по имени Тутабон. Детектив и обезьянка обсуждают, что произошло и как. В финале Джек начинает петь.

«Что сделал Джек?» прямо сейчас доступен на Netflix.

