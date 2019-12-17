Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

В 2020 году в каталоге Netflix появятся все фильмы студии Ghibli

Обсудить0

Стрим-сервис Netflix приобрел эксклюзивные права на показ всех анимационных проектов студии Ghibli за пределами Северной Америки и Японии. Сделка включает 21 фильм, среди которых знаменитые работы Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками»«Принцесса Мононоке» и другие.

Фильмы студии Ghibli будут появляться в каталоге стриминг-платформы с 1 февраля. По условиям соглашения, для каждого фильма Netflix сделает субтитры на 28 языках и озвучку на 20 языках.

Фильмы появятся на Netflix по следующему графику:

С 1 февраля 2020-го

С 1 марта 2020-го

С 1 апреля 2020-го

«Сбылась мечта для Netflix и миллионов его подписчиков, — говорит по поводу сделки Арам Якубян, глава анимационного отдела стрим-сервиса. — Анимационные фильмы студии Ghibli легендарны и захватывали фанатов по всему миру на протяжении более 35 лет. Мы рады дать людям из Латинской Америки, Европы, Африки и Азии возможность посмотреть их, чтобы больше людей могли насладиться этим причудливым и чудесным миром анимации».

На территории Штатов стриминговые права находятся у HBO Max.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

6 января15
Новый трейлер мультфильма «Вперед»: Квест для всей семьи

Новый трейлер мультфильма «Вперед»: Квест для всей семьи

17 декабря 20192
Трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах»: Киану Ривз в роли мудрого перекати-поля

Трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах»: Киану Ривз в роли мудрого перекати-поля

14 ноября 201913
Трейлер мультфильма «Душа»: Pixar исследует природу вдохновения

Трейлер мультфильма «Душа»: Pixar исследует природу вдохновения

7 ноября 201931

Главное сегодня

Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии

Вчера14
Гильдия актеров: Невеста Дракулы и другие самые яркие наряды церемонии
100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера
Как это смотреть

100 лет Федерико Феллини: Азбука режиссера

Вчера4
На Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча о допросе обезьяны

На Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча о допросе обезьяны

Вчера8
В 2020 году в каталоге Netflix появятся все фильмы студии Ghibli

В 2020 году в каталоге Netflix появятся все фильмы студии Ghibli

Вчера2
«Холоп» занял третье место среди самых кассовых проектов российского проката

«Холоп» занял третье место среди самых кассовых проектов российского проката

Вчера29
Американский бокс-офис: «Плохие парни» победили «Доктора Дулиттла»
Сборы

Американский бокс-офис: «Плохие парни» победили «Доктора Дулиттла»

Вчера17
Завершились съемки фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова

Завершились съемки фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова

Вчера11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании