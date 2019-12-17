В 2020 году в каталоге Netflix появятся все фильмы студии Ghibli

Стрим-сервис Netflix приобрел эксклюзивные права на показ всех анимационных проектов студии Ghibli за пределами Северной Америки и Японии. Сделка включает 21 фильм, среди которых знаменитые работы Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» и другие.
Фильмы студии Ghibli будут появляться в каталоге стриминг-платформы с 1 февраля. По условиям соглашения, для каждого фильма Netflix сделает субтитры на 28 языках и озвучку на 20 языках.
Фильмы появятся на Netflix по следующему графику:
С 1 февраля 2020-го
- «Небесный замок Лапута»
- «Мой сосед Тоторо»
- «Ведьмина служба доставки»
- «Еще вчера»
- «Порко Россо»
- «Здесь слышен океан»
- «Сказания Земноморья»
С 1 марта 2020-го
- «Навсикая из долины ветров»
- «Принцесса Мононоке»
- «Наши соседи Ямада»
- «Унесенные призраками»
- «Возвращение кота»
- «Ариэтти из страны лилипутов»
- «Сказание о принцессе Кагуя»
С 1 апреля 2020-го
- «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй»
- «Шепот сердца»
- «Ходячий замок»
- «Рыбка Поньо на утесе»
- «Со склонов Кокурико»
- «Ветер крепчает»
- «Воспоминания о Марни»
«Сбылась мечта для Netflix и миллионов его подписчиков, — говорит по поводу сделки Арам Якубян, глава анимационного отдела стрим-сервиса. — Анимационные фильмы студии Ghibli легендарны и захватывали фанатов по всему миру на протяжении более 35 лет. Мы рады дать людям из Латинской Америки, Европы, Африки и Азии возможность посмотреть их, чтобы больше людей могли насладиться этим причудливым и чудесным миром анимации».
На территории Штатов стриминговые права находятся у HBO Max.
Источник: THR
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.