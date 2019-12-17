В 2020 году в каталоге Netflix появятся все фильмы студии Ghibli

Стрим-сервис Netflix приобрел эксклюзивные права на показ всех анимационных проектов студии Ghibli за пределами Северной Америки и Японии. Сделка включает 21 фильм, среди которых знаменитые работы Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» и другие.

Фильмы студии Ghibli будут появляться в каталоге стриминг-платформы с 1 февраля. По условиям соглашения, для каждого фильма Netflix сделает субтитры на 28 языках и озвучку на 20 языках.

Фильмы появятся на Netflix по следующему графику:

С 1 февраля 2020-го

С 1 марта 2020-го

С 1 апреля 2020-го

«Сбылась мечта для Netflix и миллионов его подписчиков, — говорит по поводу сделки Арам Якубян, глава анимационного отдела стрим-сервиса. — Анимационные фильмы студии Ghibli легендарны и захватывали фанатов по всему миру на протяжении более 35 лет. Мы рады дать людям из Латинской Америки, Европы, Африки и Азии возможность посмотреть их, чтобы больше людей могли насладиться этим причудливым и чудесным миром анимации».

На территории Штатов стриминговые права находятся у HBO Max.

Источник: THR

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