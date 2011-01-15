«Холоп» занял третье место среди самых кассовых проектов российского проката

С кассой в 2,65 млрд рублей, 20 января 2020 года комедия «Холоп» обошла по сборам рекордсменов российского проката 2019 года — фильмы «Король Лев» (2,63 млрд рублей) и «Мстители: Финал» (2,6 млрд рублей). По сборам, лента Клима Шипенко заняла третье место среди всех проектов за всю историю отечественного проката, уступив лишь «Аватару» (3,51 млрд рублей) и «Движению вверх» (2,96).

«Холоп» показывает хорошие результаты не только в России: международные сборы фильма превысили 1 млн долларов. Больше всего зрителей комедия привлекла в Германии, где «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом, выходившим в немецкий прокат.

«Мы очень рады что зрители оценили „Холопа“ не только в России, но и в Германии, Израиле и других Европейских странах, — говорит Вадим Верещагин, генеральный директор „Централ Партнершип“. — Продвижение отечественных картин и укрепление культурных связей с зарубежными рынками — одна из основных стратегических задач нашей компании».

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише — сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века; Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Герои рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Источник: Пресс-служба «Централ Партнершип»

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