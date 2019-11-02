Завершились съемки фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова

Подошли к концу съемки картины Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», проходившие в Москве и Екатеринбурге. Серебренников написал сценарий адаптации романа Алексея Сальникова и теперь занялся монтажом картины и работой со звуком.

Первые кадры из фильма:

«Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе» «Петровы в гриппе»

«Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется превратить в спектакль или снять по ним кино, — говорит Серебренников. — Роман Сальникова — именно тот случай. Этот текст провоцирует фантазию читателей и обращается к самым острым эпизодам жизни каждого из нас — к детству. Роман как текст во многом загадочный и парадоксальный. В нем очень много перевертышей, мифологем, временных пластов, жанровых эпизодов, в нем очень много юмора. Все это я пытался сохранить при написании сценария. И особое счастье: нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль».

Сюжет книги, опубликованной в 2016 году, вращается вокруг обычной семьи, проживающей в неопределенное постсоветское время в Екатеринбурге. Муж, жена и сын Петровы — они ничем не выделяются из общей массы, а их жизни сложно назвать увлекательными. Но за этой повседневностью скрывается нечто большее. Автомеханик Петров (Семен Серзин) грезит фантастикой, пытается рисовать комиксы и постоянно сталкивается со странным человеком, который преследует его как демон-искуситель. Петрова (Чулпан Хаматова) работает в библиотеке, а в свободное время убивает мужчин, обидевших других женщин. А Петров-младший, кажется, и вовсе неживой.

В фильме также снялись Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-мл., Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семен Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда и Владислав Семилетков.

Премьера «Петровых в гриппе» состоится в 2020 году, но точная дата пока не раскрывается.

Источник: Пресс-служба кинокомпании Hype Film

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