Оскар Айзек в экранизации комикса «Экс-Машина» и еще 16 новостей выходных

Эрендира Ибарра получила роль в «Матрице 4»
Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, которая напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт Смит вернутся в знакомых ролях. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.
Источник: Deadline
Стивен Фрирз поставит сериал «Доктор Смерть» для стрим-сервиса Peacock
Проект, основанный на одноименном подкасте, рассказывает реальную историю доктора Кристофера Данча, восходящей звезды далласского медицинского сообщества. Талантливый и харизматичный хирург, он быстро возглавил преуспевающий центр нейрохирургии. Однако со временем с его пациентами стали происходить странные вещи: вне зависимости от сложности операции многие оставались покалеченными или попросту умирали. Два хирурга вместе с помощником прокурора решили разобраться в деятельности Данча, который впоследствии получил прозвище Доктор Смерть.
Источник: Deadline
Тизер сериала «Великая»
В центре сюжета — юность Екатерины II, будущей российской императрицы. Через несколько лет ей предстоит изменить страну, но пока она молодая девушка, которая вышла замуж за императора Петра III и теперь вынуждена выбирать между личным счастьем и будущим России.
Оскар Айзек исполнит главную роль в экранизации комикса «Экс-Машина»
Оригинал Брайана К. Вона и Тони Харриса вышел в 2004-м и просуществовал 50 выпусков. Главный герой — бывший супергерой Митчел Хандред, который стал мэром Нью-Йорка после теракта 11 сентября. Из-за контакта со странным объектом Хандред получил способность разговаривать с любой техникой и начал спасать людей под именем Великая Машина. Однако в итоге он понял, что может принести больше пользы в качестве политика. Полнометражный проект разрабатывается под названием «Великая Машина». Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус напишут сценарий адаптации.
Источник: THR
Крис Хемсворт выступит ведущим передачи Nat Geo «Без границ» (Limitless)
Из программы зрители узнают, как побороть старение человеческого организма с помощью здорового образа жизни. Хемсворт намерен лично пройти через шесть изнуряющих тренировок, чтобы показать, как правильно продлить свою жизнь.
Источник: Deadline
Тизер сериала «Пришелец-постоялец»
Главный герой — доктор Гарри Вендершпигль, отшельник в небольшом городке в Колорадо. Еще Вендершпигль — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят ли люди спасения или нет.
Кира Найтли, Роман Гриффин Дэвис, Мэттью Гуд и Аннабелль Уоллис снимутся в рождественской комедии «Тихая ночь» (Silent Night)
Подробности сюжета картины не раскрываются. Известно лишь, что действие происходит в Великобритании под Рождество. В центре повествования — большая семья, отмечающая праздник. Камилль Гриффин дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит картину.
Источник: Deadline
Майк Колтер присоединился к актерскому составу триллера «До самой смерти»
По сюжету картины осужденный преступник Джимми выходит на свободу после 12 лет за вооруженное ограбление. Оставив тюрьму, он клянется дать Энни, умирающей от рака возлюбленной детства, лучший последний год в ее жизни. Но, как быстро выясняется, сделать это не так просто. Режиссер — Ахарон Кешалес.
Источник: Deadline
Кадр из ремейка сериала «Удивительные истории»
Оригинальный проект-антология впервые увидел свет в 1985 году. Сериал с элементами фэнтези и хоррора продлился два сезона и закончился в 1987-м. В общей сложности проект, основанный на идее Стивена Спилберга, получил 12 номинаций на телевизионную премию «Эмми» и выиграл пять. Новая версия разработана для стрим-сервиса Apple TV+ и увидит свет 6 марта 2020 года.
Warner Bros. Animation выпустит мультфильм «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона» (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge)
Анимационный проект основан на серии видеоигр в жанре файтинга «Mortal Kombat», известной в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр. Сюжет мультфильма не раскрывается. Режиссер — Этан Сполдинг.
Источник: THR
В Японии прошли съемки дополнительного блока фильма «Пальма»
Сцены, снятые в провинции Акита острова Хонсю, войдут в японскую версию фильма «История Акиты и Пальмы». В дополнительных сценах повзрослевший главный герой «Пальмы» в исполнении Александра Домогарова приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину.
«Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом, — говорит режиссер фильма Александр Домогаров-мл. — Несколько лет назад папа сыграл в их фильме про войну и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе. Правда, я до последнего не понимал, как именно продюсеры хотят интегрировать свою историю в нашу картину, и переживал из-за сравнений с Хатико. Японцы же, наоборот, культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей Хатико».
Источник: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
Билл Бёрр напишет и поставит для Quibi сериал «Аморальные принципы» (Immoral Compass)
Основанный на одноименной короткометражке Тайлера Фалбо психологический триллер покажет, на что на готовы пойти нормальные люди ради достижения своих желаний.
Источник: Deadline
Трейлер сериала «Нормальные люди»
Главные герои — старшеклассники Коннел и Мэриэнн. Он — один из самых популярных старшеклассников, звезда местной футбольной команды, а она — тихая и застенчивая ученица. Подростки из разных социальных групп неожиданно друг для друга сходятся, но из-за ошибки, совершенной Коннелом накануне выпускного, их ждет тяжелый разрыв. Позднее судьба преподносит им еще один шанс, а затем еще один. Смогут ли они быть счастливы вместе? Сериал выйдет на Hulu в 2020 году, но точная дата релиза пока не сообщается.
Джош Хатчерсон, Брайс Гэнджел, Кёртисс Кук и Даррен Петти снимутся в пилоте сериала «Рита»
В центре сюжета — мать-одиночка и учительница Рита (Лина Хиди), которая пытается совместить работу преподавателя с воспитанием своих половозрелых отпрысков. Секс с директором школы, проблемы с учениками и своими собственными детьми — несмотря на все эти сложности, Рита не сдается, ведь характер у нее что надо. Проект основан на одноименном датском сериале, где главную роль исполнила Милле Динесен. Лиза Холоденко поставит пилотный эпизод.
Источник: Deadline
Стартовали съемки остросюжетного сериала «За час до рассвета»
Действие проекта разворачивается в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу Сатана, человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач он добивается любой ценой. Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлев берется реализовать. Телепремьера сериала «За час до рассвета» состоится в эфире канала НТВ.
Источник: Пресс-служба more.tv
Трейлер мини-сериала «И повсюду тлеют пожары»
В центре сюжета — образцовая миссис Ричардсон, которая следит за порядком не только в собственной семье, но и в городе, в котором живет. Но однажды там появляется новая жительница Миа Уоррен, которая не хочет следовать общепринятому укладу. Ей нравится жить в трейлере, делать то, что она хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между героинями вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями. Сериал стартует на Hulu 18 марта 2020-го.
Сериал «Легендарный квест» продлен на второй сезон
Сюжет проекта вращается вокруг гениального, но эгоистичного разработчика игр Иэна Гримма, который намерен создать величайшую видеоигру в истории с собой в главной роли. Поддерживать безумные планы начальника вынуждена команда программистов, давно привыкших к выходкам босса. Премьера первого сезона «Легендарного квеста» состоится на стриминг-платформе Apple TV+ 7 февраля 2020 года.
Источник: Deadline
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.