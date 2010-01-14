Оскар Айзек в экранизации комикса «Экс-Машина» и еще 16 новостей выходных

Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, которая напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт Смит вернутся в знакомых ролях. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.

Источник: Deadline

Проект, основанный на одноименном подкасте, рассказывает реальную историю доктора Кристофера Данча, восходящей звезды далласского медицинского сообщества. Талантливый и харизматичный хирург, он быстро возглавил преуспевающий центр нейрохирургии. Однако со временем с его пациентами стали происходить странные вещи: вне зависимости от сложности операции многие оставались покалеченными или попросту умирали. Два хирурга вместе с помощником прокурора решили разобраться в деятельности Данча, который впоследствии получил прозвище Доктор Смерть.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Великая»

В центре сюжета — юность Екатерины II, будущей российской императрицы. Через несколько лет ей предстоит изменить страну, но пока она молодая девушка, которая вышла замуж за императора Петра III и теперь вынуждена выбирать между личным счастьем и будущим России.

Оскар Айзек исполнит главную роль в экранизации комикса «Экс-Машина»

Оригинал Брайана К. Вона и Тони Харриса вышел в 2004-м и просуществовал 50 выпусков. Главный герой — бывший супергерой Митчел Хандред, который стал мэром Нью-Йорка после теракта 11 сентября. Из-за контакта со странным объектом Хандред получил способность разговаривать с любой техникой и начал спасать людей под именем Великая Машина. Однако в итоге он понял, что может принести больше пользы в качестве политика. Полнометражный проект разрабатывается под названием «Великая Машина». Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус напишут сценарий адаптации.

Источник: THR

Крис Хемсворт выступит ведущим передачи Nat Geo «Без границ» (Limitless)

Из программы зрители узнают, как побороть старение человеческого организма с помощью здорового образа жизни. Хемсворт намерен лично пройти через шесть изнуряющих тренировок, чтобы показать, как правильно продлить свою жизнь.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Пришелец-постоялец»

Главный герой — доктор Гарри Вендершпигль, отшельник в небольшом городке в Колорадо. Еще Вендершпигль — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят ли люди спасения или нет.

Подробности сюжета картины не раскрываются. Известно лишь, что действие происходит в Великобритании под Рождество. В центре повествования — большая семья, отмечающая праздник. Камилль Гриффин дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит картину.

Источник: Deadline

По сюжету картины осужденный преступник Джимми выходит на свободу после 12 лет за вооруженное ограбление. Оставив тюрьму, он клянется дать Энни, умирающей от рака возлюбленной детства, лучший последний год в ее жизни. Но, как быстро выясняется, сделать это не так просто. Режиссер — Ахарон Кешалес.

Источник: Deadline

Кадр из ремейка сериала «Удивительные истории»

Оригинальный проект-антология впервые увидел свет в 1985 году. Сериал с элементами фэнтези и хоррора продлился два сезона и закончился в 1987-м. В общей сложности проект, основанный на идее Стивена Спилберга, получил 12 номинаций на телевизионную премию «Эмми» и выиграл пять. Новая версия разработана для стрим-сервиса Apple TV+ и увидит свет 6 марта 2020 года.

Warner Bros. Animation выпустит мультфильм «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона» (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge)

Анимационный проект основан на серии видеоигр в жанре файтинга «Mortal Kombat», известной в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр. Сюжет мультфильма не раскрывается. Режиссер — Этан Сполдинг.

Источник: THR

В Японии прошли съемки дополнительного блока фильма «Пальма»

Сцены, снятые в провинции Акита острова Хонсю, войдут в японскую версию фильма «История Акиты и Пальмы». В дополнительных сценах повзрослевший главный герой «Пальмы» в исполнении Александра Домогарова приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину.

«Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом, — говорит режиссер фильма Александр Домогаров-мл. — Несколько лет назад папа сыграл в их фильме про войну и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе. Правда, я до последнего не понимал, как именно продюсеры хотят интегрировать свою историю в нашу картину, и переживал из-за сравнений с Хатико. Японцы же, наоборот, культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей Хатико».

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Билл Бёрр напишет и поставит для Quibi сериал «Аморальные принципы» (Immoral Compass)

Основанный на одноименной короткометражке Тайлера Фалбо психологический триллер покажет, на что на готовы пойти нормальные люди ради достижения своих желаний.

Источник: Deadline

Главные герои — старшеклассники Коннел и Мэриэнн. Он — один из самых популярных старшеклассников, звезда местной футбольной команды, а она — тихая и застенчивая ученица. Подростки из разных социальных групп неожиданно друг для друга сходятся, но из-за ошибки, совершенной Коннелом накануне выпускного, их ждет тяжелый разрыв. Позднее судьба преподносит им еще один шанс, а затем еще один. Смогут ли они быть счастливы вместе? Сериал выйдет на Hulu в 2020 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

В центре сюжета — мать-одиночка и учительница Рита (Лина Хиди), которая пытается совместить работу преподавателя с воспитанием своих половозрелых отпрысков. Секс с директором школы, проблемы с учениками и своими собственными детьми — несмотря на все эти сложности, Рита не сдается, ведь характер у нее что надо. Проект основан на одноименном датском сериале, где главную роль исполнила Милле Динесен. Лиза Холоденко поставит пилотный эпизод.

Источник: Deadline

Стартовали съемки остросюжетного сериала «За час до рассвета»

Действие проекта разворачивается в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу Сатана, человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач он добивается любой ценой. Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлев берется реализовать. Телепремьера сериала «За час до рассвета» состоится в эфире канала НТВ.

Источник: Пресс-служба more.tv

В центре сюжета — образцовая миссис Ричардсон, которая следит за порядком не только в собственной семье, но и в городе, в котором живет. Но однажды там появляется новая жительница Миа Уоррен, которая не хочет следовать общепринятому укладу. Ей нравится жить в трейлере, делать то, что она хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между героинями вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями. Сериал стартует на Hulu 18 марта 2020-го.

Сериал «Легендарный квест» продлен на второй сезон

Сюжет проекта вращается вокруг гениального, но эгоистичного разработчика игр Иэна Гримма, который намерен создать величайшую видеоигру в истории с собой в главной роли. Поддерживать безумные планы начальника вынуждена команда программистов, давно привыкших к выходкам босса. Премьера первого сезона «Легендарного квеста» состоится на стриминг-платформе Apple TV+ 7 февраля 2020 года.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.