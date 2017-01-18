Видео дня: Брэд Питт шутит о фетише Квентина Тарантино

На 26-й церемонии вручения премии Актерской гильдии Брэд Питт взял приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Приняв награду из рук Дженнифер Гарнер, Питт начал острить со сцены — пошутил про пристрастие Квентина Тарантино к женским ногам и про неудачные отношения с бывшей женой.

«Надо бы добавить это в мой профайл в Tinder, — начал Питт, взвесив в руках статуэтку. — Огромное спасибо моим братьям. Я даже представить не могу, насколько для меня это важно. Я все смотрю, смотрю все ваши фильмы, и ваши работы были завораживающими, так что спасибо вам».

«Я бы хотел поблагодарить своих коллег по фильму — Лео, Марго Робби, ноги Марго Робби, ноги Маргарет Куэлли, ноги Дакоты Фаннинг, — продолжил актер. — Серьезно, Квентин снял с женщин обуви больше, чем служба безопасности в аэропорту».

«Давайте честно: это была сложная роль — парень, который накуривается, раздевается и не ладит с женой. Притянуто за уши», — завершил свою речь Питт. В этот момент камера выхватила среди гостей Дженнифер Энистон, бывшую жену Питта, которая улыбнулась и зааплодировала.

Энистон ушла с церемонии с собственной статуэткой, которую она получила в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в сериале «Утреннее шоу». Во время объявления победительницы Питт стоял за сценой и внимательно наблюдал за происходящим в зале.

We forever want to watch Brad watch Jen receive her Actor® #sagawards pic.twitter.com/4arINQhKQx — SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020

С остальными лауреатами премии Гильдии актеров можно ознакомиться здесь.

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