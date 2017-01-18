Американский бокс-офис: «Плохие парни» победили «Доктора Дулиттла»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 17 по 19 января 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Плохие парни навсегда» (1-я неделя), 59,2 млн долларов, 3775 кинотеатров

Перед федеральным американским праздником — Днем Мартина Лютера Кинга — в прокат ворвались «плохие парни» в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Все почти забыли этих героев. «Плохие парни навсегда» — уже третий фильм о полицейских-напарниках из Майами, но предыдущий вышел аж в 2003 году. По сюжету триквела Лоури и Бёрнетт рассорились, но вынуждены заново объединиться перед лицом угрозы. Кино в проверенном годами жанре «экшен про мужскую дружбу» легко получило первое место в самый выигрышный уик-энд самого тихого для киноиндустрии месяца. С учетом выходного понедельника сборы «Плохих парней» могут достичь 70 млн долларов. В остальном мире фильм заработал 38 миллионов.

Если считать три дня с пятницы по воскресенье, боевик занял второе место в истории среди всех январских релизов, уступив только «Снайперу» Клинта Иствуда (89 миллионов в 2015 году). «Плохие парни» выступают на уровне «Джона Уика 3» (56,8 миллиона в первые выходные) и «Миссия невыполнима: Последствия» (61,2 миллиона). Высшая оценка A от зрителей по версии CinemaScore обещает хорошее сарафанное радио и долгую жизнь в прокате. Критики в целом солидарны с публикой: счетчик Rotten Tomatoes показывает 76% положительных отзывов. Журналисты одобрительно пишут о том, что герои стали сложнее и человечнее, хотя отмечают, что драйв первого фильма, снятого Майклом Бэем, режиссерам новой части Адилю Эль Арби и Билалу Фалле повторить не удалось.

Зато у них получилось превратить «Плохих парней 3» в блокбастер — это слово редко удается применить к январским релизам. Благодаря фильму общий объем проката в 2020 году вырос до 637 миллионов, что на 11% больше, чем был в этот момент в 2019 году. А голливудские аналитики задумались над тем, всегда ли так плохо воскрешать старую франшизу — такое в прошлом году писали по поводу «Терминатора», «Людей в черном» и так далее. Но есть ощущение, что «Плохие парни» сработали независимо от предыдущих фильмов. Большинство зрителей, скорее всего, уже не помнят про прежние похождения Лоури и Бёрнетта, а многие и вовсе их не застали.

2. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (1-я неделя), 22,5 млн долларов, 4155 кинотеатров

Герой-ветеринар из викторианской Англии стартовал слабо, хотя несколько лучше, чем от него ждали неделю назад. Результат даже мог бы считаться неплохим, если бы «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» не стоило в производстве настолько больших денег. Спасибо за это нарисованным на компьютере зверям и гонорару Роберта Дауни-мл., который за годы работы Железным человеком привык к восьмизначным суммам в контракте: бюджет фильма, как сообщается, составил 160—175 млн долларов. Старт в 22,5 миллиона (около 30 миллионов с учетом выходного понедельника) не оставляет шансов на окупаемость. Предыдущая версия классического сюжета с Эдди Мёрфи в главной роли собрала в первый уик-энд больше (29 миллионов), а это было аж в 1998 году.

Критики ругают «Дулиттла» за примитивность и грубый юмор, и мало кто из рецензентов нашел для фильма доброе слово. Если точнее, их 19% — именно такой рейтинг у сказки на Rotten Tomatoes. Впрочем, зрительский рейтинг на том же сайте — целых 76%, а опрошенные CinemaScore в среднем ставят ему крепкую B, то есть четверку. Это может значить, что снижение «Дулиттла» в таблице сборов не должно стать слишком резким.

3. «1917» (4-я неделя), 22,1 млн долларов (-40%), 3612 кинотеатров (+178)

Фильм Сэма Мендеса об окопах Первой мировой победил на премии Гильдии продюсеров, а это значит, что шансы на «Оскар» стали еще выше. Хорошие сборы должны помочь на финальном отрезке перед объявлением лауреатов. Для студии Universal «1917» — это престижное кино, но во вторую неделю в широком прокате оно чуть-чуть не опередило большой коммерческий релиз студии — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», у которого на 500 кинотеатров больше. За пределами Северной Америки военная драма, снятая (якобы) одним кадром, тоже хорошо зарабатывает — 62 миллиона за все время проката при 81 миллионе сборов в США и Канаде.

4. «Джуманджи: Новый уровень» (6-я неделя), 9,6 млн долларов (-32%), 3323 кинотеатра (-581)

Конечно, основные деньги «Джуманджи» уже собрала, но все равно студии Sony должно быть приятно: на шестую неделю проката ее приключенческое кино смогло-таки опередить «Звездные войны», которые вышли неделей позже. Сейчас у «Джуманджи» 270 миллионов в американском прокате.

5. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (5-я неделя), 8,4 млн долларов (-45%­), 3058 кинотеатров (-1221)

Завершение очередной трилогии «Звездных войн» потеряло больше четверти залов, но вряд ли Disney расстраивается слишком сильно. На прошедшей неделе «Скайуокер. Восход» вышел на 15-е место в истории американского проката, а также преодолел отметку в миллиард мировых сборов, став седьмым и последним релизом Disney 2019 года, которому покорилось такое достижение.

6. «Просто помиловать» (4-я неделя), 6 млн долларов (-38%), 2457 кинотеатров (+82)

«Просто помиловать» не получил оскаровских номинаций, на которые надеялась Warner Bros., но хорошая критика и сарафан позволяют ему достойно держаться среди конкурентов. Основанная на реальных событиях судебная драма закончила на шестом месте свою вторую неделю в широком прокате, и сейчас в ее активе без малого 20 млн долларов.

7. «Маленькие женщины» (4-я неделя), 5,9 млн долларов (-24%), 2503 кинотеатра (-713)

Зато новый фильм Греты Гервиг с целым ансамблем американских и британских актрис собрал шесть номинаций на «Оскар», и это сказалось на сборах: «Маленькие женщины» потеряли всего 24% от результата прошлой недели. Седьмая экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт уже принесла Sony 84,4 миллиона только в американском прокате.

8. «Достать ножи» (8-я неделя), 4,3 млн долларов (-23,6%), 1667 кинотеатров (-393)

Детектив Райана Джонсона обновил свое достижение: теперь уже шесть недель подряд он теряет меньше по сравнению с предыдущим уик-эндом, чем любой другой фильм в первой десятке. За неполные восемь недель проката «Достать ножи» заработал 146 млн долларов.

9. «Как босс» (2-я неделя), 3,8 млн долларов (-62%), 3081 кинотеатр (+3)

На прошлой неделе аналитики кивали на неплохие оценки, которые выставили комедии «Как босс» зрители (в отличие от критиков). Но это не спасло фильм с Тиффани Хэддиш и Роуз Бирн от провала во вторую неделю. «Как босс» потерял 62% сборов и бесславно покидает десятку.

10. «Холодное сердце 2» (9-я неделя), 3,7 млн долларов (-37%), 2080 кинотеатров (-1095)

Последняя неделя в десятке для диснеевского тентпола. Сиквел нордического мультфильма за почти два месяца в прокате собрал в США и Канаде 466 миллионов, а общие мировые сборы превышают 1,4 миллиарда.

Пока «Плохие парни» будут пытаться закрепить успех, конкуренцию на следующей неделе им составят «Джентльмены» Гая Ричи. Universal выпустит в широкий прокат хоррор «Няня».