Хэнк Азария больше не будет озвучивать Апу в мультсериале «Симпсоны»

В интервью /Film в рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков Хэнк Азария заявил, что не вернется к роли Апу в мультсериале «Симпсоны». Актер озвучивал Апу с его первого появления на экране в 1990-м, но в последние годы персонаж несколько раз подвергался критике как источник негативных стереотипов.

«Все, что мы знаем: я больше не буду его озвучивать, если только не найдется способ совершить переход или что-то вроде того, — говорит Азария. — Мы все вместе приняли это решение, все согласились. Нам всем кажется, что это правильное и хорошее решение».

Апу Нахасапимапетилон — иммигрант из Индии, владелец магазина «На скорую руку» (Kwik-E-Mart). Постоянный второстепенный персонаж «Симпсонов», он появлялся во множестве эпизодов мультсериала. В 2017-м Апу оказался в центре внимания: вышла документальная картина комика Хари Кондаболу «Проблемы с Апу», где обсуждались негативные стереотипы, порожденные персонажем Азарии.

Выходец из Индии, Кондаболу рассуждает в фильме, как стереотипный образ Апу, продавца-иммигранта из Южной Азии, сформировал отношение зрителя к мигрантам. По мнению создателей картины, большой проблемой было и то, что Апу озвучивал белый актер Азария, наделивший своего героя сильным акцентом.

В апреле 2018 года в эфире передачи «Позднее шоу со Стивеном Колбером» актер заметил, что готов оставить роль Апу, и признал, что это был бы правильный ход.

Азария останется с «Симпсонами» и продолжит озвучивать других второстепенных персонажей мультсериала.

Источник: /Film

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