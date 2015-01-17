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Студия Sony начала работу над четвертыми «Плохими парнями»

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Крис Бремнер напишет для студии Sony сценарий четвертого фильма экшен-серии «Плохие парни», сообщает THR. Неизвестно, займут ли постановщики «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби, Билал Фалла режиссерскоге кресло четвертой части, но Уилл Смит и Мартин Лоуренс точно вернутся в продолжении в знакомых ролях.

Оригинальные «Плохие парни» вышли в 1995 году. Полнометражный режиссерский дебют Майкла Бэя привлек зрителя, и в 2003-м состоялась премьера сиквела «Плохие парни 2». В 2009 году Sony запустила в производство продолжение «Плохие парни навсегда», которое увидит свет 23 января 2020 года.

В третьем фильме «плохие парни» — детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт — уже давно стали настоящими звездами полиции Майами. Но время идет, у Маркуса рождается внук, и герой начинает задумываться о пенсии. Майк же не намерен сдаваться и собирается еще много лет вершить правосудие на улицах Майами. Все меняется, когда на Майка совершает покушение неизвестный.

Лоури выживает и намерен во что бы то ни стало найти стрелка. Только действовать ему приходится одному, так как Маркус уже несколько месяцев как оставил службу и теперь наслаждается мирной жизнью. Кажется, что «плохим парням» пришел конец, но безжалостный киллер заставляет их вновь объединиться ради последнего, личного дела.

Из картин трилогии на данный момент «Плохие парни навсегда» могут похвастать самым высоким рейтингом «свежести» на сайте Rotten Tomatoes — 76%. Первые два фильма серии получили от критиков соответственно 43% и 23% положительных отзывов. Касса ленты уже составила 106,7 млн долларов, и эксперты предсказывают картине успешный прокат.

Источник: THR

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