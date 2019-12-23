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Завершились съемки нового фильма Гая Ричи

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Гай Ричи объявил в Twitter об окончании съемок своего нового режиссерского проекта — остросюжетной картины под рабочим названием «Инкассаторский грузовик». По словам Ричи, уже через две недели он планирует закончить монтаж фильма, главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем.

Изначально проект разрабатывался как «Осторожность», но впоследствии был переименован в «Инкассаторский грузовик». Если судить по хештегу «БезымянныйПроектГаяРичиДжейсонаСтэйтема» под видео, то режиссер либо еще не определился с окончательным названием ленты, либо пока не хочет его раскрывать.

Фильм основан на французской картине «Инкассатор». Сюжет оригинальной ленты 2004 года вращался вокруг Александра Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Героем версии Ричи станет не менее хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе. Согласно источникам, повествование будет переключаться между несколькими временными линиями и разными персонажами.

Ранее Ричи закончил работу над криминальной картиной «Джентльмены», главные роли в которой исполнили Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнэм. Фильм ожидается в российских кинотеатрах 13 февраля 2020-го.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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