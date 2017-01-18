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Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лауреатами премии Гильдии актеров

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В Лос-Анджелесе состоялась 26-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где драма Пон Джун-хо «Паразиты» взяла приз в категории «Лучший актерский состав». Это первый случай в истории награды, когда победу одержала иностранная картина.

За роль в «Джокере» Хоакина Феникса признали лучшим актером. «Я стою здесь на плечах моего любимого актера — Хита Леджера», — произнес Феникс со сцены. Среди актрис приз достался Рене Зеллвеггер, исполнительнице главной роли в фильме «Джуди».

Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». В 2019 году приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, который в итоге одержал победу на 91-й церемонии вручении премии киноакадемии.

Среди телевизионных проектов лучшим стал драматический сериал «Корона», а актерской состав «Удивительной миссис Мейзел» вновь взял приз в номинации «Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале».

Роберт Де Ниро был удостоен премии за прижизненные достижения.

Лауреаты премии SAG в области кинематографа

Лучший актерский состав

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лауреаты премии SAG в области телевидения

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Лучшая команда каскадеров в фильме

Лучшая команда каскадеров в сериале

Источник: Variety

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