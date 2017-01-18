Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лауреатами премии Гильдии актеров

В Лос-Анджелесе состоялась 26-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии актеров (SAG), где драма Пон Джун-хо «Паразиты» взяла приз в категории «Лучший актерский состав». Это первый случай в истории награды, когда победу одержала иностранная картина.
За роль в «Джокере» Хоакина Феникса признали лучшим актером. «Я стою здесь на плечах моего любимого актера — Хита Леджера», — произнес Феникс со сцены. Среди актрис приз достался Рене Зеллвеггер, исполнительнице главной роли в фильме «Джуди».
Премия Гильдии актеров — один из важнейших инструментов предсказания оскаровских лауреатов в соответствующих категориях. Актерская фракция — самая многочисленная в академии, и ее выбор редко расходится с тем, что мы видим на «Оскаре». В 2019 году приз за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, который в итоге одержал победу на 91-й церемонии вручении премии киноакадемии.
Среди телевизионных проектов лучшим стал драматический сериал «Корона», а актерской состав «Удивительной миссис Мейзел» вновь взял приз в номинации «Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале».
Роберт Де Ниро был удостоен премии за прижизненные достижения.
Лауреаты премии SAG в области кинематографа
Лучший актерский состав
Лучшая мужская роль
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Лучшая женская роль
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Лупита Нионго — «Мы»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
- Синтиа Эриво — «Гарриет»
Лучшая мужская роль второго плана
- Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Джо Пеши — «Ирландец»
- Джейми Фокс — «Просто помиловать»
Лучшая женская роль второго плана
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Николь Кидман — «Скандал»
- Марго Робби — «Скандал»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Лауреаты премии SAG в области телевидения
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
Лучший актер в драматическом сериале
- Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
- Стив Карелл — «Утреннее шоу»
- Дэвид Харбор — «Очень странные дела»
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Оливия Колман — «Корона»
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
Лучший актер в комедийном сериале
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Эндрю Скотт — «Дрянь»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
- Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Махершала Али — «Настоящий детектив»
- Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
- Эмили Уотсон — «Чернобыль»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Патриша Аркетт — «Притворство»
- Джои Кинг — «Притворство»
Лучшая команда каскадеров в фильме
Лучшая команда каскадеров в сериале
Источник: Variety
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