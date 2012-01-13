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Disney изменила названия кинокомпании и студии Fox

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После слияния с Disney студия 20th Century Fox и ее дочерняя кинокомпания Fox Searhlight сменили названия. Начиная с 2020 года они будут называться просто 20th Century Studios и Searchlight Pictures. При этом названия телевизионных подразделений 20th Century Fox Television и Fox 21 Television Studios остались без изменений.

Логотипы 20th Century Studios и Searchlight Pictures не претерпели кардинальных изменений, с них лишь убрали упоминание Fox. Новые версии логотипов уже появились перед фильмами «Под откос» и «Зов предков».

Причины замены не сообщают. Источник Variety, однако, отметил: «Мне кажется, Fox означает Мердок (Руперт Мердок, бывший глава Fox — Прим. ред.), а это имя токсично».

Название 20th Century Fox существует с 1935 года, когда состоялось слияние компаний Twentieth Century Pictures и Fox Film Corporation. В 1994 году была основана кинокомпания Fox Searhlight, главной целью которой стало создание независимого малобюджетного кино.

Источник: Variety

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