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Роберт Дауни-мл. не намерен возвращаться к роли Тони Старка

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В интервью с Джо Роганом Роберт Дауни-мл. подтвердил, что окончательно расстался с Железным человеком и не собирается в будущем возвращаться в киновселенную Marvel. Актер уверен, что сделал с Тони Старком все возможное, и теперь хочет переключиться на другие проекты.

«Для меня вопрос даже не стоит, начать ли снова, — говорит Дауни. — Мне кажется, с этим персонажем я уже сделал все что мог. Должен быть невероятно веский аргумент и конкретное стечение обстоятельств. Но также я хочу заниматься другими вещами».

Первый проект Дауни-мл. после Marvel — семейная приключенческая картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Актер возлагает на фильм большие надежды, но прогнозы пока неутешительные. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes лишь 17% «свежести», и эксперты уже предсказывают первый громкий провал 2020 года.

30 апреля зрители смогут снова увидеть Дауни-мл. в образе Тони в боевике «Черная Вдова», где его вернут на экран с помощью неиспользованных материалов из «Противостояния». В ближайшем будущем актер должен приступить к съемкам «Шерлока Холмса 3», режиссерское кресло которого в июле 2019-го занял постановщик «Рокетмена» Декстер Флетчер.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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