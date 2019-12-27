8 лучших трейлеров недели: «Морбиус», «Черная Вдова» и «Выход жирного дракона»

«Авангард»

Хотя Джеки Чан публично выступает в поддержку политики материкового Китая и против гонконгских протестов, в самом Гонконге его фильмы продолжают пользоваться популярностью. Новая картина расскажет о группе технологично оснащенной международной службе безопасности, которая пытается освободить похищенного в Лондоне китайского бизнесмена. Как это водится у некоторых боевиков современности, слегка мультяшный экшен будет разворачиваться в красивейших локациях и даже с участием диких животных.

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«Безумный Майлз»

Новый фильм Дэниэла Рэдклиффа — один из тех проектов, над содержанием которого лучше лишний раз не задумываться. Проще с головой погрузиться в происходящее, где прямо на улицах крупного мегаполиса на потеху интернет-публике проводятся тайные кровопролитные поединки, а главному герою болтами прибили пистолеты к рукам. И Рэдклифф бегает в халате и смешных тапочках.

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«Бладшот»

Вин Дизель потихоньку подходит к финалу экшен-франшизы «Форсаж» и начинает готовить почву для новой серии. На этот он выбрал комикс о накачанном наноботами суперсолдате который по указке Гая Пирса разбирается с людьми по всему свету. В кадре Дизеля всячески убивают, но он каждый раз эффектно восстанавливается.

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«Выход жирного дракона»

Донни Йен в очередной раз обещает уйти из экшен-фильмов, якобы он уже слишком стар для кино, тем не менее актер демонстрирует прекрасную форму. В новом фильме Донни сыграет полицейского, который стал заедать личные проблемы и заметно нарастил себе пузо. Получив простое задание отконвоировать заключенного в Японию, наш герой столкнется с непредвиденными трудностями, и его невероятные навыки ближнего боя тут будут как нельзя кстати.

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«Морбиус»

Кровопийца Морбиус — один из трагичных антигероев комиксов Marvel, который постоянно сражается со своим всепоглощающим голодом. Создатели экранизации это учли, хотя и не постеснялись разбавить драму экшеном: Джаред Лето бегает по стенам, телепортируется, раскидывает врагов одной левой и щеголяет накачанным прессом — известным побочным эффектом вампиризма.

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«Убийца насекомых»

Netflix продолжает аниме-экспансию, и, хотя рисовка могла бы быть и побогаче, сюжет все же вызывает интерес. Примерно через 100 лет человечество настигает ужасающая болезнь, которая уносит треть населения Земли: люди внезапно начали превращаться в гигантских насекомых. Молодой мужчина работает дезинсектором, и однажды очередной умирающий просит доставить его дочь к матери. Героям предстоят долгое путешествие и невиданные открытия.

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«Черная Вдова»

Если судить по роликам «Черной Вдовы», создатели хотят повторить успех «Другой войны», сделав упор на жестокие драки и напряженный сюжет. Устав скрываться от своего мрачного прошлого, Наташа Романофф решила раз и навсегда разобраться с программой «Красная Комната», которая много лет назад породила ее. Однако «Комната», как быстро выяснилось, все это время не бездействовала и успела выпустить немало новых убийц.

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«Шкаф»

Корейский хоррор про злую мебель. После смерти жены отец с маленькой дочерью переезжает в новый дом совсем не азиатской наружности и обстановки. Вскоре девочка загадочно исчезает, а внезапно объявившийся специалист по потустороннему утверждает, что дочку забрал шкаф в ее комнате. Хотя сюжет и напоминает множество западных поделок на заданную тему, есть надежда, что корейцам удастся привнести в жанр что-то новое.

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На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.