Кадры из сериала «Стража» по Терри Пратчетту: Уставшие охранники правопорядка

Канал BBC опубликовал первые кадры из сериала «Стража» — вольной адаптации цикла романов Терри Пратчетта «Плоский мир». Сценарий проекта написал Саймон Аллен, который решил не придерживаться стиля, знакомого по иллюстрациям Джоша Кирби и Пола Кидби, и вместо этого сделать на основе первоисточника нечто свое, оригинальное. Капитан Ваймс в исполнении Ричарда Дормера в любом случае выглядит внушительно.

«Стража» «Стража» «Стража» «Стража» «Стража»

В центре сюжета сериала — группа стражников, вынужденных следить за порядком в Анк-Морпорке, главном городе Плоского мира. Здесь обитают люди и расы со всего диска, а преступления разрешены указом патриция Витинари, безжалостного тирана и очаровательного собеседника.

В Анк-Морпорке бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство при приеме на работу. И только Ночная стража следит за порядком в этом гигантском кипящем котле нечистот. Руководит ими капитан Ваймс — сломленный, уставший от всего коп, чья жизнь переворачивается с ног на голову с появлением целеустремленного и прямолинейного новобранца Моркоу.

Дата премьеры восьмисерийного проекта не сообщается.

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