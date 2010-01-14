Кристиан Бэйл в новом фильме режиссера драмы «Боец» и еще 10 новостей дня

Джон Бернтал сыграет тренера Рика Маччи в спортивной драме «Король Ричард»

В центре сюжета картины — реальная история Ричарда Уильямса, отца теннисисток Серены и Венус Уильямс. Он сам практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов, но взялся воспитать лучших игроков в истории спорта. Ричард планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только две — Серена и Венус. Когда им было не больше пяти лет, Ричард уже разработал 78-страничный план их будущих карьер. Первые уроки девочки получили на заросшем сорняками поле, пока к процессу не подключился Маччи, который отточил мастерство юных дарований. Уилл Смит исполнит в фильме главную роль. Режиссер — Рейнальдо Маркус Грин.

Источник: Deadline

Сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» стартует на канале AMC 12 апреля 2020-го

Проект, действие которого разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», расскажет о первом поколении детей, выросших во время зомби-апокалипсиса. Одни из них станут героями, другие — злодеями. Джордан Вот-Робертс поставил спин-офф.

Источник: Deadline

Название и сюжет проекта не раскрываются. Старт съемок запланирован на апрель 2020-го.

Источник: Deadline

Главные герои картины — супруги в исполнении Кумэйла Нанджиани и Иссы Рэй. Во время поездки в Новый Орлеан, где они планировали хорошо провести время и отдохнуть, они оказываются втянуты в историю с убийством. Герои отправляются в бега и решают самостоятельно найти настоящего убийцу.

Сериал «Лучше звоните Солу» продлили на шестой, заключительный сезон

Спин-офф/приквел сериала «Во все тяжкие» — история непростых будней изворотливого адвоката Джимми МакГилла (Боб Оденкёрк), который в будущем будет известен как Сол Гудман. 10-серийный пятый сезон «Лучше звоните Солу» стартует 23 февраля.

Источник: Deadline

Оригинал рассказывал о трех грабителях, которые забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы, что может быть проще, чем вынести деньги из дома практически беспомощного человека. Но они жестоко ошибаются: преследуемый становится преследователем. И тайна, которую он хранит, гораздо страшнее, чем обычные пенсионные накопления. Саягес написал сценарий первого фильма совместно с Федерико Альваресом, с которым поработает и над текстом продолжения «Снова не дыши».

Источник: Discussing Film

Ролик о музыке к фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

В центре сюжета — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн, которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом и его подручным Виктором Засом. Вместе с Харли сеять хаос, нарушать порядок и радоваться жизни будут Черная Канарейка, Охотница, Рене Монтойя и Кассандра Кейн, у каждой из которых есть свои счеты с Романом.

Кортни Б. Вэнс исполнит главную роль в сериале «61-я улица» (61st Street)

Судебная драма канала AMC рассказывает о многообещающем чернокожем спортсмене Мозесе Джонсоне, которого арестовывают по подозрению в причастности к местной преступной группировке. Полиция и прокуратора хотят с помощью Джонсона отомстить за смерть офицера, погибшего в ходе операции по конфискации наркотиков. На защиту парня встает пожилой адвокат Франклин Робертс, который решает отстоят невиновность Джонсона. Проект разрабатывает Питер Моффат. Премьера сериала ожидается в 2021 году.

Источник: Deadline

Майкл Уорд получил роль в мини-сериале «Топорик»

Проект Стива МакКуина расскажет о людях, живших в Западном Лондоне с 1968-го по 2014-й. Все начинается в 1968 году, когда в районе Лэдброук-Гроув открывается небольшой ресторанчик «The Mangrove», где собираются местные для отдыха и общения.

Источник: Deadline

Трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Проект вернется на экраны 24 января 2020 года.

Действие проекта-антологии происходит в будущем, где ученые выяснили идеальный способ для выбора партнера. Насколько идеально работает алгоритм, станет понятно по отношениям нескольких пар, чьи истории развернутся на протяжении шести эпизодов. Создатели сериала — сценаристы Уильям Бриджес и Бретт Голдстин.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.