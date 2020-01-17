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Суперзлодей Синестро появится в сериале HBO Max «Зеленый Фонарь»

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Выступая на встрече Ассоциации телевизионных критиков, глава отдела HBO Max по созданию оригинального контента Сара Обри рассказала, чего ждать от сериала «Зеленый Фонарь». Проект для будущего стрим-сервиса разрабатывает Грег Берланти, продюсер «Стрелы» и «Флэша», и, по словам Обри, в нем появится один из главных злодеев DC — Синестро.

Обри раскрыла, что действие сериала развернется на протяжении нескольких десятилетий и сосредоточится на двух историях о Зеленых Фонарях на Земле и в космосе. Важной составляющей истории станет Таал Синестро — бывший Зеленый Фонарь, обладатель желтого кольца силы, подпитываемого страхом.

Синестро дебютировал на страницах комиксов в 1961 году. Он считался одним из величайших Зеленых Фонарей, пока не был изгнан Стражами Вселенной из-за своих жестоких методов борьбы с преступниками. Так он стал обладателем желтого кольца и главным противников Зеленых Фонарей. Собрав последователей, он в итоге организовал собственный Корпус Синестро. В «Зеленом Фонаре» 2011 года Синестро сыграл Марк Стронг.

Обри не раскрыла, какой именно Зеленый Фонарь станет центральным персонажем проекта. В корпус Зеленых Фонарей — космическую полицию, которая следит за безопасностью во Вселенной с помощью могущественных колец силы — входят несколько выходцев с Земли. Самые известные — Хэл Джордан, Кайл Райнер и Джон Стюарт, но есть также Саймон Баз, Джессика Круз и еще несколько малоизвестных персонажей.

Дата выхода сериала «Зеленый Фонарь» пока не сообщается. Стрим-сервис HBO Max начнет работу в мае 2020 года.

Источник: Deadline

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