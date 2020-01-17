Суперзлодей Синестро появится в сериале HBO Max «Зеленый Фонарь»

Выступая на встрече Ассоциации телевизионных критиков, глава отдела HBO Max по созданию оригинального контента Сара Обри рассказала, чего ждать от сериала «Зеленый Фонарь». Проект для будущего стрим-сервиса разрабатывает Грег Берланти, продюсер «Стрелы» и «Флэша», и, по словам Обри, в нем появится один из главных злодеев DC — Синестро.

Обри раскрыла, что действие сериала развернется на протяжении нескольких десятилетий и сосредоточится на двух историях о Зеленых Фонарях на Земле и в космосе. Важной составляющей истории станет Таал Синестро — бывший Зеленый Фонарь, обладатель желтого кольца силы, подпитываемого страхом.

Синестро дебютировал на страницах комиксов в 1961 году. Он считался одним из величайших Зеленых Фонарей, пока не был изгнан Стражами Вселенной из-за своих жестоких методов борьбы с преступниками. Так он стал обладателем желтого кольца и главным противников Зеленых Фонарей. Собрав последователей, он в итоге организовал собственный Корпус Синестро. В «Зеленом Фонаре» 2011 года Синестро сыграл Марк Стронг.

Обри не раскрыла, какой именно Зеленый Фонарь станет центральным персонажем проекта. В корпус Зеленых Фонарей — космическую полицию, которая следит за безопасностью во Вселенной с помощью могущественных колец силы — входят несколько выходцев с Земли. Самые известные — Хэл Джордан, Кайл Райнер и Джон Стюарт, но есть также Саймон Баз, Джессика Круз и еще несколько малоизвестных персонажей.

Дата выхода сериала «Зеленый Фонарь» пока не сообщается. Стрим-сервис HBO Max начнет работу в мае 2020 года.

Источник: Deadline

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