Режиссер «Мулан» объяснила отсутствие песен в ремейке

Общаясь с прессой после демонстрации материалов из «Мулан», режиссер ремейка Ники Каро рассказала, почему в новой версии не будет музыкальных номеров. Основная причина — песни из оригинала не вписывались в реалистичный тон картины.

«Возвращаясь к вопросу о реализме, мы не склонны начинать петь песни, когда идем на войну, — говорит Каро. — Я не имею ничего против мультфильма. Песни там гениальные. Если бы я могла впихнуть их в фильм, я бы это сделала. Но мы отдаем честь музыке из мультфильма очень значительным способом».

«Наверное, вот что для меня самое важное в создании этого фильма, в игровом ремейке такого известного проекта, как „Мулан“. То, что он может быть реалистичным, и это реальная история девушки, которая отправилась на войну».

Каро также объяснила, почему в фильме не появится говорящий дракон Мушу. В оригинале его озвучил Эдди Мёрфи, а в ремейке место этого персонажа займет птица феникс, которая, по мнению режиссера, лучше подходит новой версии истории Мулан.

«Думаю, для всех нас ценно, что Мушу незаменим, — заметила Каро. — Знаете, в этом плане анимационная классика стоит особняком. В этом фильме есть существо, духовный представитель предков и в особенности отношений Мулан с ее отцом».

«Но обновление Мушу? Нет», — заключила режиссер.

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Источник: Digital Spy

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