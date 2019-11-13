Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Суровый Баки на складе

Звезда сериала «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн опубликовал в Instagram загадочное фото со съемочной площадки проекта Disney+. Актер никак не подписал фото, на котором Баки Барнс, он же Зимний Солдат, бредет по заброшенному складу. Его фигура скрыта в тени, но высветление точно дает понять, что на фото Зимний Солдат.

Стэн и Энтони Маки вновь сыграют в сериале героев, знакомых зрителю по полнометражным фильмам студии Marvel. ВанКэмп появится в роли Шэрон Картер (Агент 13), а Даниэль Брюль вернется в образе Земо — выходца из Заковии, разбившего Мстителей в «Противостоянии». Рассел сыграет Джона Уокера, также известного как Агент США — правительственного оперативника, созданного американскими властями в качестве замены для Капитана Америка.

Сюжет сериала не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Кари Скогланд занимает режиссерское кресло проекта. Дерек Колстад написал сценарий совместно с Малкольмом Спэллманом. Премьера «Сокола и Зимнего Солдата» состоится в 2020 году, но точная дата пока не сообщается.

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