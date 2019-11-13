Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Суровый Баки на складе

Обсудить0

Звезда сериала «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн опубликовал в Instagram загадочное фото со съемочной площадки проекта Disney+. Актер никак не подписал фото, на котором Баки Барнс, он же Зимний Солдат, бредет по заброшенному складу. Его фигура скрыта в тени, но высветление точно дает понять, что на фото Зимний Солдат.

Стэн и Энтони Маки вновь сыграют в сериале героев, знакомых зрителю по полнометражным фильмам студии Marvel. ВанКэмп появится в роли Шэрон Картер (Агент 13), а Даниэль Брюль вернется в образе Земо — выходца из Заковии, разбившего Мстителей в «Противостоянии». Рассел сыграет Джона Уокера, также известного как Агент США — правительственного оперативника, созданного американскими властями в качестве замены для Капитана Америка.

Сюжет сериала не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Кари Скогланд занимает режиссерское кресло проекта. Дерек Колстад написал сценарий совместно с Малкольмом Спэллманом. Премьера «Сокола и Зимнего Солдата» состоится в 2020 году, но точная дата пока не сообщается.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

Обсудить

Смотрите также

Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза

Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза

13 ноября 20192
Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Странная встреча актерского состава

Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Странная встреча актерского состава

3 сентября 20191
Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году

Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году

Вчера13
CBS выпустит сериал-сиквел «Молчания ягнят»

CBS выпустит сериал-сиквел «Молчания ягнят»

13 января15

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Чужак», «Авеню 5» и «Половое воспитание»

Сегодня1
Что смотреть дома: «Чужак», «Авеню 5» и «Половое воспитание»
Роберт Дауни-мл. не намерен возвращаться к роли Тони Старка

Роберт Дауни-мл. не намерен возвращаться к роли Тони Старка

час назад5
Венсан Кассель: «Моя профессия — практически сексуальная фантазия»
Интервью

Венсан Кассель: «Моя профессия — практически сексуальная фантазия»

Сегодня5
Рапид от Кубрика до «Джокера»: Как работает эффект замедленного времени

ВидеоРапид от Кубрика до «Джокера»: Как работает эффект замедленного времени

Вчера4
Вселенная «Хищных птиц»: Что ждать от Марго Робби и ее команды

Вселенная «Хищных птиц»: Что ждать от Марго Робби и ее команды

Вчера12
8 лучших трейлеров недели: «Морбиус», «Черная Вдова» и «Выход жирного дракона»

8 лучших трейлеров недели: «Морбиус», «Черная Вдова» и «Выход жирного дракона»

3 часа назад4
Кадры из сериала «Стража» по Терри Пратчетту: Уставшие охранники правопорядка

Кадры из сериала «Стража» по Терри Пратчетту: Уставшие охранники правопорядка

Сегодня, 14:534
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании