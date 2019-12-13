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Тайке Вайтити предложили поставить новый фильм по «Звездным войнам»

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Lucasfilm обратилась к режиссеру «Тор: Рагнарёк» Тайке Вайтити с предложением разработать и поставить один из будущих фильмов франшизы «Звездные войны». Представители студии уже встречались с постановщиком, но официальные переговоры пока не начались.

На данный момент неизвестно, о каком проекте идет речь. Вайтити уже успел стать частью франшизы «Звездные войны»: он поставил восьмой эпизод сериала «Мандалорец», где также сыграл дроида-наемника IG-11. Есть вероятность, что Вайтити займется «Звездными войнами», которые спродюсирует глава Marvel Кевин Файги, работавший с режиссером над «Тором 3». Эксперты точно уверены, что Вайтити сможет занять режиссерское кресло новых «Звездных войн» лишь после того, как закончит съемки «Тор: Любовь и гром».

За последние годы студия Lucasfilm запустила в разработку несколько фильмов по «Звездным войнам», некоторые из которых уже были заморожены. Над новой трилогией работали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, но в итоге они оставили проект из-за многомиллионной сделки с Netflix, заключенной в августе 2019 года.

Отдельную трилогию должен создать режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон, но он сейчас занят сиквелом «Достать ножи», и судьба его проекта пока находится под вопросом. Параллельно сценаристка Лаэта Калогридис работает над картиной о Старой Республике — далеком прошлом «Звездных войн», но лента пока официально не получила зеленый свет. Новую часть франшизы также спродюсирует Файги.

Сейчас Вайтити занят на съемках спортивной картины «Следующий гол — победный», после чего приступит к работе над «Тором 4». Его последний режиссерский проект — антивоенная сатира «Кролик Джоджо» — удостоился номинации на премию «Оскар» как лучший фильм.

Источник: THR

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