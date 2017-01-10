Фото дня: Марк Хэмилл на съемках «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»

Кевин Смит опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» в 2001 году. Режиссер вывесил фотографию, на которой Марк Хэмилл в полном костюме Херобойца общается с сестрой и племянницей Смита.

«Со съемок „Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар“ в 2001 году. Вот Марк Хэмилл в своем костюме Херобойца общается с моей сестрой Вирджинией, пока та держит мою племянницу Сабину, — написал Смит под фото. — Парень за ними — мой отец, тративший часть своих заработанных тяжелым трудом на почте денег, чтобы покупать мне фигурки Люка Скайуокера».

«В тот день Марк сказал моим родителям: „Вы, должно быть, гордитесь своим сыном! Посмотрите на эти декорации! Мы далеко забрались от Нью-Джерси!“ — продолжает режиссер. — Моя мама сказала: „Он почти не изменился: будучи маленьким, он играл с твоей фигуркой. Теперь он вырос и играет тобой“. Спустя 19 лет после того, как было сделано это фото, я продвигаю сиквел „Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка“. Хотелось бы, чтобы отец по-прежнему был с нами».

Сейчас Смит работает над продолжениями двух своих фильмов — «Клерков» и «Тусовщиков из супермаркета». Для «Клерков 3» режиссер написал совершенно новый сценарий, а «Тусовщики из супермаркета 2» разрабатываются в формате сериала.

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