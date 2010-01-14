Кейт Бланшетт возглавит жюри кинофестиваля в Венеции и еще 15 новостей дня

Джеймс Ван спродюсирует анимационный мини-сериал «Аквамен: Король Атлантиды» (Aquaman: King Of Atlantis)

Трехсерийный проект расскажет, как Артур Карри, он же Аквамен, разбирается с делами после вступления на престол Атлантиды. Ему помогают верный советник Вулко и возлюбленная Мера, но в итоге он сам должен доказать себе и своим подданным, что достоин быть королем. Мультсериал выйдет на стрим-сервисе HBO Max.

Источник: Deadline

Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля

«Каждый год я жду программу кинофестиваля в Венеции и каждый год она оказывается удивительной и разнообразной, — говорит Бланшетт. — Венецианский — один из самых атмосферных кинофестивалей в мире, торжество всего провокационного и вдохновляющего, чем может быть кино во всех своих проявлениях. Это честь и удовольствие — стать президентом жюри в этом году».

Киносмотр пройдет в Венеции с 2 по 12 сентября.

Источник: Variety

Сериал «Сквозь снег» выйдет 31 мая 2020-го

Действие проекта будет развиваться спустя семь лет после того, как в результате катаклизмов Земля превратилась в кусок льда. Остатки человечества населяют гигантский поезд, беспрерывно наматывающий круги по железнодорожным путям, заранее проложенным через всю планету. В поезде царит строгая классовая иерархия — от правящей элиты в первых вагонах до угнетенных в хвосте.

Адам МакКей напишет и поставит документальный сериал «Необитаемая Земля» (The Uninhabitable Earth)

Каждый эпизод проекта-антологии будет посвящен отдельным проблемам, связанным с глобальным потеплением и изменением климата. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Чинонье Чукву поставит первые два эпизода сериала «Американа»

Главная героиня 10-серийного проекта — молодая Ифемелу (Лупита Нионго), уроженка Нигерии, влюбленная в своего одноклассника Обинзе (Закари Момо). Они рассчитывают сбежать от местного жестокого правления и уезжают на Запад. Ифемелу оказывается в Штатах, где впервые сталкивается с проблемами из-за цвета кожи, а Обинзе вынужден остаться в Лондоне. Сериал основан на одноименном романе Чимаманды Нгози Адичи и разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max. Данай Гурира написала сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Трейлер финала мультсериала «Конь БоДжек»

Заключительные серии проекта увидят свет 31 января.

Моусес Ингрэм получила роль в экранизации пьесы «Макбет»

«Макбет» — одна из самых известных трагедий Уильяма Шекспира. Основанная на реальной истории шотландского короля, она рассказывает о жажде власти и ее разрушительной силе. В центре сюжета — шотландский лорд Макбет, которого три ведьмы убеждают, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло как способ достижения своих целей, и за это ему впоследствии придется поплатиться жизнью. Джоэл Коэн занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Collider

Проект основан на одноименном бестселлере Уолли Ламба. В центре сюжета — братья-близнецы, Доминик и Томас (обоих играет Марк Руффало), которые в разные этапы своей жизни переживают предательство, любовь, трагедию и кризис среднего возраста.

Пегги Холмс займет режиссерское кресло мультфильма «Удача»

«Удача» — история многовекового противостояния двух организаций, олицетворяющих удачу и неудачу. Изо дня в день они тайно влияют на жизни обычных людей, чтобы доказать свое превосходство над противником. Холмс заменит на режиссерском посту Алессандро Карлони.

Источник: THR

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город — туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Главный герой проекта — аналитик ЦРУ Джек Райан, который в ходе работы натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Это заставляет Райана оставить безопасную офисную работу и включиться в смертельную игру в кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов, готовящим массированную атаку на США и ее союзников. Шойринг занял пост шоураннера в октябре 2019 года, но в итоге сам принял решение оставить проект.

Источник: Deadline

Тизер четвертого сезона сериала «Белая ворона»

Проект вернется на экраны 12 апреля. Первые три сезона «Белой вороны» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Илья Куликов напишет для СТС спортивный сериал «Регби»

В центре сюжета — вспыльчивый боксер Макс, который из-за уличной драки попадает в тюрьму, теряет невесту и возможность сделать грандиозную карьеру. После освобождения он решает не возвращаться на ринг и уходит в другой жестокий спорт — регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю, которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

Главный герой картины — молодой укурок-раздолбай, который живет с мамой в одноименном районе Нью-Йорка.

В общей сложности в программу фестиваля вошло 103 полнометражных и сериальных проекта. Киносмотр пройдет в Остине, штат Техас, с 13 по 22 марта.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Сержиу»

Картина рассказывает о дипломате ООН Сержиу Виейра ди Меллу, чья жизнь и карьера оказываются на волоске от гибели после вторжения армии США в Ирак.

Спайк Джонс снимет документальный фильм о Beastie Boys

Beastie Boys — американская рэп-рок-группа, образованная в 1979 году в Бруклине, Нью-Йорк. За 35 лет существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире, выпустили 8 студийных альбомов, проданных свыше 40 миллионов копий по всему миру, были награждены 3 премиями Grammy и имели успех у критиков. Лента под названием «История Beastie Boys» разрабатывается для стрим-сервиса Apple TV+.

Источник: The Playlist

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