Трейлер фильма «Безумный Майлз»: Дэниэл Рэдклифф в боевой готовности

Новый фильм Дэниэла Рэдклиффа «Безумный Майлз» — хулиганская черная экшен-комедия. Словно «Бегущий человек», переделанный под современного зрителя, фильм с головой окунает зрителя в безбашенный водоворот из жестокости, перестрелок и ярких персонажей.

Главный герой — ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз. Он всегда мечтал стать героем, но вместо этого проживает свою жизнь в безвестности. Однажды к Майлзу приходят странные гости, которые болтами прикрепляют к его рукам два пистолета и заставляют сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публики. Долгое время ему удается избегать стычек с другими гладиаторами, пока организаторы не похищают его девушку. Теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс (Самара Уивинг), безжалостной чемпионки игр.

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