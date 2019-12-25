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Netflix отложил третий сезон «Охотника за разумом» на неопределенный срок

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Стрим-сервис Netflix не планирует в ближайшем будущем продлевать сериал «Охотник за разумом» на третий сезон.  Это решение в первую очередь связано с создателем проекта Дэвидом Финчером, который сейчас занят работой над фильмом «Манк» и вторым сезоном анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы».

Отложив третий сезон «Охотника за разумом», Netflix не стал продлевать контракты с актерами сериала. Это сделано для того, чтобы дать им возможность спокойно, без оглядки на предыдущие обязательства, переключиться на другие проекты.

«Дэвид сосредоточен на режиссуре своего первого фильма для Netflix, „Манка“, и продюсировании второго сезона „Любви, смерти и роботов“, — говорится в заявлении представителя Netflix. — Он может вернуться к „Охотнику за разумом“ в будущем, но пока нам показалось, что было бы несправедливо по отношению к актерам удерживать их от поиска другой работы, пока он исследует свою собственную работу».

Согласно источникам Deadline, все актеры сериала получили удовольствие от работы над проектом и готовы вернуться в возможном третьем сезоне. Инсайдеры утверждают, что сам Финчер пока не торопится браться за очередное продолжительное производство. Режиссер также подумывает над увеличением бюджета «Охотника за разумом», хотя еще и не обсуждал свои планы с Netflix или актерским составом.

Второй сезон «Охотника за разумом» вышел 16 августа 2019 года. Сюжет вращался вокруг убийств в Атланте, произошедших в период с 1979 по 1981 год, когда было убито 28 детей, подростков и взрослых афроамериканцев. Во втором сезоне появились убийцы Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма, и Деннис Рейдер по прозвищу BTK, а также Чарльз Мэнсон. О том, каким получилось продолжение, КиноПоиск рассказывал в материале «„Охотник за разумом“: Почему второй сезон получился еще более актуальным» и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Источник: Deadline

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